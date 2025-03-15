Радимов — о Карпине: было бы цинично вызвать Дзюбу в сборную и не выпустить на поле

«Раз уж его вызвали, он, вероятно, выйдет в стартовом составе и попытается побить рекорд. Валерий Георгиевич Карпин поступил мудро, что вызвал Дзюбу. Главный тренер сборной России уже в том возрасте, когда старые обиды прощаются. Было бы очень цинично вызвать Дзюбу и не выпустить его на поле!» — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».