Артем Дзюба рассказал, что ему ни за что не стыдно

«Есть ли момент в карьере или жизни, за который стыдно? Ну такого прям нет. Есть много вещей, которых, наверное, лучше бы не случалось, но есть как есть, что вспоминать. Что-то хочется исправить? Это невозможно исправить», — сказал Дзюба.