Артем Дзюба рассказал, что ему ни за что не стыдно

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба не испытывает стыда ни за один момент в футбольной карьере и жизни. Об этом Дзюба рассказал ТАСС.
«Есть ли момент в карьере или жизни, за который стыдно? Ну такого прям нет. Есть много вещей, которых, наверное, лучше бы не случалось, но есть как есть, что вспоминать. Что-то хочется исправить? Это невозможно исправить», — сказал Дзюба.
Футболист рассказал, чем больше всего гордится. «Самая большая гордость для меня — три сына», — отметил он.
Дзюбе 36 лет, 9 марта в матче 20-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» (2:0) Дзюба забил 234-й гол и стал лучшим бомбардиром среди россиян, побив рекорд Александра Кержакова. В игре ¼ финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России с московским «Спартаком» (2:3) Дзюба отличился в 235-й раз в карьере. Дзюба и Кержаков делят первое место в списке лучших бомбардиров сборной России, на их счету по 30 голов.
В четверг Дзюба вошел в состав сборной России на мартовские товарищеские встречи против команд Гренады и Замбии.