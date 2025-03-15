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Артем Дзюба рассказал, что ему ни за что не стыдно

По словам футболиста, самая большая гордость для него — три сына.

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба не испытывает стыда ни за один момент в футбольной карьере и жизни. Об этом Дзюба рассказал ТАСС.

«Есть ли момент в карьере или жизни, за который стыдно? Ну такого прям нет. Есть много вещей, которых, наверное, лучше бы не случалось, но есть как есть, что вспоминать. Что-то хочется исправить? Это невозможно исправить», — сказал Дзюба.

Футболист рассказал, чем больше всего гордится. «Самая большая гордость для меня — три сына», — отметил он.

Дзюбе 36 лет, 9 марта в матче 20-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» (2:0) Дзюба забил 234-й гол и стал лучшим бомбардиром среди россиян, побив рекорд Александра Кержакова. В игре ¼ финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России с московским «Спартаком» (2:3) Дзюба отличился в 235-й раз в карьере. Дзюба и Кержаков делят первое место в списке лучших бомбардиров сборной России, на их счету по 30 голов.

В четверг Дзюба вошел в состав сборной России на мартовские товарищеские встречи против команд Гренады и Замбии.

Крылья Советов
0:2
Первый тайм: 0:1
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
9.03.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 13391 зритель
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Заур Тедеев
Голы
Акрон
Артем Дзюба
9′
Стефан Лончар
83′
Составы команд
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
4
Александр Солдатенков
36′
22
Фернандо Костанца
5
Доминик Ороз
9
Антон Зиньковский
13
Иван Сергеев
3
Томас Галдамес
85′
25
Кирилл Печенин
23
Гленн Бейл
71′
15
Николай Рассказов
6
Сергей Бабкин
71′
11
Роман Ежов
19
Иван Олейников
78′
17
Ульви Бабаев
28
Игорь Дмитриев
72′
34
Лука Гагнидзе
Акрон
5
Алекса Джурасович
21
Роберто Фернандес
65′
26
Родриго Эшковал
22
Йонуц Неделчару
15
Стефан Лончар
77
Константин Савичев
50′
24
Артем Дзюба
78
Александр Васютин
46′
1
Сергей Волков
6
Максим Кузьмин
61′
14
Владимир Хубулов
7
Кирилл Данилин
61′
65
Владимир Москвичев
71
Дмитрий Пестряков
89′
19
Марат Бокоев
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
15
8
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
8
11
Фолы
9
2
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти