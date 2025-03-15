Игрок сборной России Мусаев: соперники — супер! В Замбии и Нигерии футболисты из топ-лиг

«Я ещё не попал в окончательный список сборной, другие российские нападающие тоже хорошо проявляют себя. Когда будет этот список, смогу сказать больше. Соперники в этот раз — супер! Я бы очень хотел сыграть с ними. В сборных Замбии и Нигерии играют футболисты из АПЛ, из всех топ-чемпионатов. Если в итоге попаду в окончательный список, будет хорошо», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.