Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игрок сборной России Мусаев: соперники — супер! В Замбии и Нигерии футболисты из топ-лиг

Нападающий московского ЦСКА и сборной России Тамерлан Мусаев высказался о ближайших соперниках российской национальной команды.

Источник: Чемпионат.com

В среду, 19 марта, сборная России встретится с Гренадой, а 25 марта — с Замбией. В июне отечественная национальная команда сыграет с Нигерией и Беларусью.

Футбол
Товарищеские матчи 2024
25.03.2025, 0:00
Россия
-
Замбия
-

«Я ещё не попал в окончательный список сборной, другие российские нападающие тоже хорошо проявляют себя. Когда будет этот список, смогу сказать больше. Соперники в этот раз — супер! Я бы очень хотел сыграть с ними. В сборных Замбии и Нигерии играют футболисты из АПЛ, из всех топ-чемпионатов. Если в итоге попаду в окончательный список, будет хорошо», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.