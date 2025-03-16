Дюков: «Дзюба заслужил вызов в сборную. Я не влиял, это полностью решение Карпина»

«Вызов Дзюбы? Это решение Карпина. Считаю, что он заслужил этот вызов. Я не влиял, это полностью решение Карпина.



Рекорд Дзюбы? Рад за Артема. Поздравил его, это важное достижение.



Интрига: удастся побить рекорд или нет — всегда привлекает болельщиков. У Артема серьезное и важное достижение», — передает слова Дюкова корреспондент Sport24 Борис Королев.