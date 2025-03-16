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Дюков: «Дзюба заслужил вызов в сборную. Я не влиял, это полностью решение Карпина»

Президент РФС Александр Дюков высказался о вызове в сборную России форварда «Акрона» Артема Дзюбы и о его бомбардирском рекорде.

Источник: Sport24

9 марта в матче 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0) Дзюба забил 234-й мяч в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Кержакова. 36-летний нападающий получил приглашение в национальную команду на мартовский сбор.

«Вызов Дзюбы? Это решение Карпина. Считаю, что он заслужил этот вызов. Я не влиял, это полностью решение Карпина.

Рекорд Дзюбы? Рад за Артема. Поздравил его, это важное достижение.

Интрига: удастся побить рекорд или нет — всегда привлекает болельщиков. У Артема серьезное и важное достижение», — передает слова Дюкова корреспондент Sport24 Борис Королев.