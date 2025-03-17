Источник: Пиняев пропустит матчи сборной России в марте из-за травмы

Пиняев получил травму 15 марта в матче 21-го тура Российской премьер-лиги против «Динамо» (2:1). После игры главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что «ситуация со сборной под вопросом». В воскресенье главный тренер национальной команды Валерий Карпин в разговоре с журналистами усомнился в участии Пиняева в мартовских матчах сборной.