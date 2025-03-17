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Источник: Пиняев пропустит матчи сборной России в марте из-за травмы

Пиняев пропустит матчи сборной России против Гренады и Замбии из-за травмы.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев пропустит предстоящие матчи сборной России по футболу из-за травмы, сообщил РИА Новости источник.

Пиняев получил травму 15 марта в матче 21-го тура Российской премьер-лиги против «Динамо» (2:1). После игры главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что «ситуация со сборной под вопросом». В воскресенье главный тренер национальной команды Валерий Карпин в разговоре с журналистами усомнился в участии Пиняева в мартовских матчах сборной.

«Сергей Пиняев не приедет в расположение сборной России. Он будет восстанавливаться от повреждения, полученного в матче с “Динамо”, в клубе», — сказал собеседник агентства.

Ранее Пиняев был включен в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи против команд Гренады и Замбии, которые пройдут в Москве 19 и 25 марта соответственно.