Ризван Уциев: вызов трёх футболистов «Ахмата» в сборную России — историческое событие

«Рад, что в сборную России вызвали трёх футболистов “Ахмата”. Это историческое событие. Три местных игрока в национальной команде, мы очень горды за них! Что касается Ибишева, он два года уже стучался в основной состав “Ахмата”, ярко себя проявляя. Он дождался своего шанса и показал, что находится на хорошем уровне», — сказал Уциев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.