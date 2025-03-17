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Ризван Уциев: вызов трёх футболистов «Ахмата» в сборную России — историческое событие

Защитник и капитан «Ахмата» Ризван Уциев высказался о попадании сразу трёх футболистов грозненцев в состав сборной России на мартовский сбор, в рамках которого 19 марта национальная команда проведёт товарищескую игру с Гренадой, а 25 марта встретится с Замбией.

Источник: Чемпионат.com

«Рад, что в сборную России вызвали трёх футболистов “Ахмата”. Это историческое событие. Три местных игрока в национальной команде, мы очень горды за них! Что касается Ибишева, он два года уже стучался в основной состав “Ахмата”, ярко себя проявляя. Он дождался своего шанса и показал, что находится на хорошем уровне», — сказал Уциев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин включил в состав защитников «Ахмата» Турпала-Али Ибишева и Арсена Адамова, а также полузащитника Лечи Садулаева.