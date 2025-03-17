«Подумал, что пранк». Первое интервью Дзюбы в сборной России — о разговоре с Карпиным и звонке от Федорищева

Артем Дзюба — один из главных героев прошедшей недели. После закрепления за собой статуса лучшего бомбардира в истории российского футбола он неожиданно получил вызов в сборную России на товарищеские матчи с Гренадой и Замбией.
По приезде в Новогорск нападающий «Акрона» дал интервью, в котором рассказал о своих впечатлениях от возвращения в национальную команду, а также о разговорах с главным тренером Валерием Карпиным и губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.
О вызове в сборную
36-летний форвард заявил, что не ожидал приглашения в сборную России. В последний раз Дзюба надевал футболку национальной команды в 2021 году.
«Сидел дома в Тольятти, мне написали, что должен позвонить Валерий Георгиевич. Подумал, что пранк. Потом Валерий Георгиевич пишет, занят ли я. Ответил, что нет. Он мне набрал, поболтали минут 15−20, я реально обалдел. Не мог поверить, потому что долго ждал и мечтал. В какой-то момент даже перестал верить. Но окружение и близкие верили, так что это был приятный подарок».
Звонок Федорищева
По словам Артема, реакция знакомых на его вызов была положительной. В том числе состоялся приятный разговор с Вячеславом Федорищевым.
«Очень много людей сразу написали, телефон разрывался. Много футболистов, хоккеисты поздравили. Наверное, неожиданным был звонок от губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева. Мы с ним пообщались очень приятно. “Акрон” впервые представлен в сборной, и это — я».
О том, по чему соскучился больше всего
Нападающий подчеркнул, что Новогорск — далеко не новое место для него, но находиться именно в расположении национальной команды ему пока непривычно.
«Я здесь уже давно был, мы здесь с командой были, поэтому для меня это уже привычно. Но именно в сборной, действительно, пока даже смотрю на себя и привыкнуть не могу. Прикольные ощущения. По чему соскучился больше всего? По гимну, если честно. Меня эти мысли не отпускают, мурашки будут сто процентов. Практически всех уже успел увидеть. Пока со всеми наболтался, я же люблю посмеяться, поговорить. Самые счастливые — спартаковцы».
«Последний танец»
Дзюба также допустил, что предстоящий матч с Гренадой может стать для него последним за сборную России. Но подчеркнул, что нацелен на гол, который поможет ему стать единолично первым в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды (сейчас он делит это звание с Александром Кержаковым — по 30 голов).
«Ощущения? Ответственность. Если я выйду, все ждут гола и говорят, что Гренаде нужно забивать. Я так понял, это такая страна пиратов, ха-ха, поэтому будут биться и стараться. Если выйду на поле, то моя задача — сохранять спокойствие и, конечно, постараться забить. Самое главное, чтобы мы победили, думаю, в этом никто не сомневается, провести хороший матч. Но, как уже говорил, очень хочется ощутить гимн, прочувствовать. Возможно, это мой last dance, “последний танец”, поэтому надо использовать свой шанс».
Меньше недели назад Дзюба признавался, что ему «не хотелось бы забивать Гренаде, Брунею и Мадагаскару» и играть «с Камбоджей или с рыбаками в сандалиях».
О том, что для него значит матч за сборную России
Еще недавно Артем называл гол в ворота «Зенита» за «Акрон» лучшим моментом в своей карьере. Похоже, теперь он передумал.
"Такое состояние души, наверное, умиротворение. Когда я закончу, самым главным, чем буду гордиться, это матчами за сборную на чемпионате мира. Это лучшее, что произошло в моей футбольной карьере, и это лучшие эмоции, которые я испытывал.
Никогда не забуду, когда вся страна любила футбол, как мальчишки везде встречали — незабываемое ощущение. Поэтому сборная для меня — это то место, где я получил все максимальные эмоции от негатива до позитива. Особое место".
О титуле главного сигма-боя российского футбола
На днях актриса и телеведущая Мария Горбань отреагировала на вызов нападающего в сборную России, назвав его сигма-боем российского футбола. Это отсылка к песне российских блогеров Betsy и Марии Янковской, завоевавшей популярность во всем мире. Футболист в ответ поблагодарил ее.
«Кстати, да. Маше Горбань огромное спасибо. Я слышал об этом. Наверное, завирусилось после сборов, где я немного дурачился. Если я правильно понимаю, то это значит, что я такой, с особенностями своими».
Роман Кольцов