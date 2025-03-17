«Подумал, что пранк». Первое интервью Дзюбы в сборной России — о разговоре с Карпиным и звонке от Федорищева

«Я здесь уже давно был, мы здесь с командой были, поэтому для меня это уже привычно. Но именно в сборной, действительно, пока даже смотрю на себя и привыкнуть не могу. Прикольные ощущения. По чему соскучился больше всего? По гимну, если честно. Меня эти мысли не отпускают, мурашки будут сто процентов. Практически всех уже успел увидеть. Пока со всеми наболтался, я же люблю посмеяться, поговорить. Самые счастливые — спартаковцы».