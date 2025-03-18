Играющий в Швейцарии Миранчук заявил, что очень соскучился по России

«Скучно ли в Швейцарии? Спустя время скажу, что да. Если бы мне было 50−55 лет, можно было бы спокойно туда уезжать и наслаждаться спокойной и размеренной жизнью. А молодой семье, как моя, в этом плане сложнее, особенно после Москвы, мегаполиса. При этом, как я уже сказал, адаптируешься, привыкаешь, потому что других вариантов не остается. Начинаешь искать какие-то другие возможности, как себя развлекать. Так что ничего страшного. Можно съездить в горы на выходных, потому что там очень красивые виды. Можно съездить в Женеву, ведь это уже большой город по сравнению с Монтрё или Сьоном. В Женеве прикольно, идет какая-то жизнь и много интересных мест», — добавил футболист.