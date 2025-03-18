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Весь огонь пресс-конференции Карпина и Дзюбы: сигма-бой и скуф, Мостовой и неадекваты, кто нагнул тренера и как переобулся Артем

Давно так не зажигали!

Источник: Спорт-Экспресс

19 марта сборная России по футболу проведет первый матч в 2025 году — в товарищеской игре встретится с Гренадой. За день до стартового свистка главный тренер национальной команды Валерий Карпин и нападающий Артем Дзюба посетили пресс-конференцию, на которой ответили на множество вопросов журналистов и от души посмеялись над происходящим вокруг.

Карпин о решении вызвать Дзюбу: «Кто меня нагнул? Дайте ваши догадки»

— Кто меня нагнул-то? Дайте ваши догадки. Кто меня может нагнуть в РФС? Александр Валерьевич Дюков уже ответил на этот вопрос. У Максима Львовича Митрофанова можете спросить. Я уже рассказал о том, как это (вызов Дзюбы) происходило. Что еще? Почему вам трудно в это поверить? Что же вы такие все?

— За четыре последних года мы неоднократно задавали вам вопрос про Артема в сборной. Мы присутствуем при удивительном событии. Не прошло и 10 лет, когда один из вас предлагал другому поправить панамку.

— Прошло 10 лет. Это раз. Люди меняются — два. Третье — удивительное событие происходит, потому что я так решил. Что здесь удивительного? Мне так захотелось. А Артем это заслужил. Я так считаю.

— Это разные вещи.

— Артем заслужил, а мне захотелось. О’кей?

— Нет.

— А как должно быть?

— «Артем это заслужил».

— Я это сказал.

— В других ситуациях он тоже заслуживал, но вы не вызывали.

— Вы считали, что он заслужил, а я так не считал. В этот раз посчитал. Чего здесь такого?

Дзюба — о Тимуре Гурцкае: «Смотрит футбол с вертолета»

— Гурцкая говорил, что Соболев и Дзюба — мерзкие люди. Мне хотелось бы ему сказать: делать выводы по мне даже не общаясь… Ни разу с ним не общался. Понимаю, если бы ему было 30 лет, но ему под 50, и он смотрит футбол с вертолета.

— Есть хоть один, кто разбирается в футболе, Артем?

— Есть. Много людей и футбольных экспертов.

— Могли бы перечислить?

— Футбольных экспертов или вообще?

— Кто разбирается в футболе?

— Мы уже тут базар начинаем устраивать. Мы пришли сюда на конференцию говорить про футбол. Вы задаете нам вопрос и не верите в ответ? Смысл тогда от вопроса? Вы думаете мы с Валерием Георгиевичем уйдем после пресс-конференции и отвернемся друг от друга, потому что здесь друг друга терпим? То есть я захожу в сборную и слышу: «Навязали тебя?».

Карпин: — Меня нагнули, поэтому ты здесь. А еще меня нагнули, чтобы ты был капитаном.

Карпин: «Сигма-бой у нас Артем, а я скуф»

— Правда ли, что Мостовой и Круговой не попадут в состав на Гренаду из-за вчерашнего видео под песню «Сигма-бой» и кто больше в сборной сигма-бой — вы или Артем?

— То, что они не попадут, это еще не известно — и точно не из-за сигма-бой. Я сам вчера, можно сказать, сигма-боем был. Кто из нас с Дзюбой больше сигма-бой? Он на 20 лет младше меня. Я уже… Как это называется? Кроуф, роуф… (спрашивает у Дзюбы. — Прим. «СЭ»). Скуф. Во, правильно! Я уже скуф. Сигма, естественно, Артем".

Карпин о словах Александра Мостового: «Нет смысла вызывать еще одного скуфа»

— Мостовой давал прогноз на матч с Гренадой и удивился, почему его не вызвали в 55 лет. Он тоже хотел позабивать за сборную, что можете ему ответить?

— Вы про всех людей будете спрашивать, кто не в себе? Нет смысла вызывать еще одного скуфа. У нас есть Никифоров, Онопко, Карпин, в конце-то концов.

Дзюба о дальнейшей карьере в сборной: «Дверь не закрываю»

— Все возможно, большая ответственность — выйти на поле и не зацикливаться на забитом мяче. Если получится, я буду очень счастлив, если нет — вы все будете злорадствовать. Закрывать двери я сам себе не буду. Если понадобится — всегда приеду.

Карпин: — Не надо закрывать. Если что, я ее сам закрою.

Дзюба: — Вы хотите, чтобы я скорее закончил? Все разговоры об этом. Потерпите, осталось чуть-чуть. Сейчас я не думаю о погоне за Лоськовым. У меня другая цель.

— Какой рекорд для вас важнее — который вы уже побили или который предстоит побить в сборной?

— Я бы тут не разделял. Если в какой-то момент я понимал, что в сборной это возможно, а там будет очень трудно. Но потом я понял, проще будет тот рекорд побить, чем в сборной. Получилось так, как получилось.

Карпин: — Тем более я в сборной, это вообще нереально было.

Дзюба: — Да, кто бы мог подумать, что здесь рядом будем сидеть. На самом деле, побить рекорд Кержакова, который бомбардир всея Руси… Я все-таки футболист немного другого плана, мне всегда передачи нравилось отдавать, но так получилось, приблизился к нему и обогнал, а теперь в сборной есть такой шанс. Сделаю все возможное и невозможное, чтобы это получилось, но не в ущерб команде. В любом случае моя задача сейчас — подойти к этому матчу с холодной головой.

Футбол
Товарищеские матчи 2025
19.03.2025, 20:00
Россия
-
Гренада
-

Карпин — о Гренаде: «Сборная выше уровнем, чем Бруней»

— Ближе всех по рейтингу ФИФА к ней Бруней. Но мы встретились с соперником в коридоре, они большие ребята. Понятно, что эта команда выше уровнем, чем Бруней. Футболисты там за 190 сантиметров. Просто точно не будет.

— Вы разговаривали с Глушенковым?

— Да, и я удовлетворен.

— Он сказал, что хочет приезжать в сборную России?

— Да.

— Почему не вызываете Наиля Умярова?

— Потому что есть другие футболисты, которых мы хотели посмотреть. Например, Кисляк. Пускай Наиль продолжает работать. Надо посмотреть на него в сборной. Когда? Когда будет вызван в сборную.

Артемий Кутейников