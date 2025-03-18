Весь огонь пресс-конференции Карпина и Дзюбы: сигма-бой и скуф, Мостовой и неадекваты, кто нагнул тренера и как переобулся Артем

Дзюба: — Да, кто бы мог подумать, что здесь рядом будем сидеть. На самом деле, побить рекорд Кержакова, который бомбардир всея Руси… Я все-таки футболист немного другого плана, мне всегда передачи нравилось отдавать, но так получилось, приблизился к нему и обогнал, а теперь в сборной есть такой шанс. Сделаю все возможное и невозможное, чтобы это получилось, но не в ущерб команде. В любом случае моя задача сейчас — подойти к этому матчу с холодной головой.