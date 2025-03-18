Весь огонь пресс-конференции Карпина и Дзюбы: сигма-бой и скуф, Мостовой и неадекваты, кто нагнул тренера и как переобулся Артем

19 марта сборная России по футболу проведет первый матч в 2025 году — в товарищеской игре встретится с Гренадой. За день до стартового свистка главный тренер национальной команды Валерий Карпин и нападающий Артем Дзюба посетили пресс-конференцию, на которой ответили на множество вопросов журналистов и от души посмеялись над происходящим вокруг.
Карпин о решении вызвать Дзюбу: «Кто меня нагнул? Дайте ваши догадки»
— Кто меня нагнул-то? Дайте ваши догадки. Кто меня может нагнуть в РФС? Александр Валерьевич Дюков уже ответил на этот вопрос. У Максима Львовича Митрофанова можете спросить. Я уже рассказал о том, как это (вызов Дзюбы) происходило. Что еще? Почему вам трудно в это поверить? Что же вы такие все?
— За четыре последних года мы неоднократно задавали вам вопрос про Артема в сборной. Мы присутствуем при удивительном событии. Не прошло и 10 лет, когда один из вас предлагал другому поправить панамку.
— Прошло 10 лет. Это раз. Люди меняются — два. Третье — удивительное событие происходит, потому что я так решил. Что здесь удивительного? Мне так захотелось. А Артем это заслужил. Я так считаю.
— Это разные вещи.
— Артем заслужил, а мне захотелось. О’кей?
— Нет.
— А как должно быть?
— «Артем это заслужил».
— Я это сказал.
— В других ситуациях он тоже заслуживал, но вы не вызывали.
— Вы считали, что он заслужил, а я так не считал. В этот раз посчитал. Чего здесь такого?
Дзюба — о Тимуре Гурцкае: «Смотрит футбол с вертолета»
— Гурцкая говорил, что Соболев и Дзюба — мерзкие люди. Мне хотелось бы ему сказать: делать выводы по мне даже не общаясь… Ни разу с ним не общался. Понимаю, если бы ему было 30 лет, но ему под 50, и он смотрит футбол с вертолета.
— Есть хоть один, кто разбирается в футболе, Артем?
— Есть. Много людей и футбольных экспертов.
— Могли бы перечислить?
— Футбольных экспертов или вообще?
— Кто разбирается в футболе?
— Мы уже тут базар начинаем устраивать. Мы пришли сюда на конференцию говорить про футбол. Вы задаете нам вопрос и не верите в ответ? Смысл тогда от вопроса? Вы думаете мы с Валерием Георгиевичем уйдем после пресс-конференции и отвернемся друг от друга, потому что здесь друг друга терпим? То есть я захожу в сборную и слышу: «Навязали тебя?».
Карпин: — Меня нагнули, поэтому ты здесь. А еще меня нагнули, чтобы ты был капитаном.
Карпин: «Сигма-бой у нас Артем, а я скуф»
— Правда ли, что Мостовой и Круговой не попадут в состав на Гренаду из-за вчерашнего видео под песню «Сигма-бой» и кто больше в сборной сигма-бой — вы или Артем?
— То, что они не попадут, это еще не известно — и точно не из-за сигма-бой. Я сам вчера, можно сказать, сигма-боем был. Кто из нас с Дзюбой больше сигма-бой? Он на 20 лет младше меня. Я уже… Как это называется? Кроуф, роуф… (спрашивает у Дзюбы. — Прим. «СЭ»). Скуф. Во, правильно! Я уже скуф. Сигма, естественно, Артем".
Карпин о словах Александра Мостового: «Нет смысла вызывать еще одного скуфа»
— Мостовой давал прогноз на матч с Гренадой и удивился, почему его не вызвали в 55 лет. Он тоже хотел позабивать за сборную, что можете ему ответить?
— Вы про всех людей будете спрашивать, кто не в себе? Нет смысла вызывать еще одного скуфа. У нас есть Никифоров, Онопко, Карпин, в конце-то концов.
Дзюба о дальнейшей карьере в сборной: «Дверь не закрываю»
— Все возможно, большая ответственность — выйти на поле и не зацикливаться на забитом мяче. Если получится, я буду очень счастлив, если нет — вы все будете злорадствовать. Закрывать двери я сам себе не буду. Если понадобится — всегда приеду.
Карпин: — Не надо закрывать. Если что, я ее сам закрою.
Дзюба: — Вы хотите, чтобы я скорее закончил? Все разговоры об этом. Потерпите, осталось чуть-чуть. Сейчас я не думаю о погоне за Лоськовым. У меня другая цель.
— Какой рекорд для вас важнее — который вы уже побили или который предстоит побить в сборной?
— Я бы тут не разделял. Если в какой-то момент я понимал, что в сборной это возможно, а там будет очень трудно. Но потом я понял, проще будет тот рекорд побить, чем в сборной. Получилось так, как получилось.
Карпин: — Тем более я в сборной, это вообще нереально было.
Дзюба: — Да, кто бы мог подумать, что здесь рядом будем сидеть. На самом деле, побить рекорд Кержакова, который бомбардир всея Руси… Я все-таки футболист немного другого плана, мне всегда передачи нравилось отдавать, но так получилось, приблизился к нему и обогнал, а теперь в сборной есть такой шанс. Сделаю все возможное и невозможное, чтобы это получилось, но не в ущерб команде. В любом случае моя задача сейчас — подойти к этому матчу с холодной головой.
Карпин — о Гренаде: «Сборная выше уровнем, чем Бруней»
— Ближе всех по рейтингу ФИФА к ней Бруней. Но мы встретились с соперником в коридоре, они большие ребята. Понятно, что эта команда выше уровнем, чем Бруней. Футболисты там за 190 сантиметров. Просто точно не будет.
— Вы разговаривали с Глушенковым?
— Да, и я удовлетворен.
— Он сказал, что хочет приезжать в сборную России?
— Да.
— Почему не вызываете Наиля Умярова?
— Потому что есть другие футболисты, которых мы хотели посмотреть. Например, Кисляк. Пускай Наиль продолжает работать. Надо посмотреть на него в сборной. Когда? Когда будет вызван в сборную.
Артемий Кутейников