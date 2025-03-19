«Последний танец». Дзюба может побить рекорд по голам за сборную в игре с командой Гренады

В первую очередь Карпин сообщил журналистам, что Дзюба будет капитаном сборной России в матче с командой Гренады. Сам нападающий заявил, что для него большая честь выйти на игру в подобном статусе. «Про капитанство я узнал во время разговора с Валерием Георгиевичем, он сказал, что если все будет нормально по показателям, то я буду капитаном, — сказал Дзюба. — Забыл немного требования, что такое быть в форме сборной, но на поле требования всегда одни. Что касается моих слов, что не хотелось бы забивать слабым командам, то да, можно сказать, что я переобулся. Мы сейчас шли мимо игроков Гренады, почти все с меня ростом, а то и выше, так что нужно будет попотеть. Уже видно, что ребята посерьезнее Брунея».