«Последний танец». Дзюба может побить рекорд по голам за сборную в игре с командой Гренады

Вызов 36-летнего Дзюбы в сборную России был неожиданным: футболист до этого не попал в расширенный список команды на товарищеские матчи в марте, кроме того, у игрока со времен совместной работы в московском «Спартаке» сложились непростые личные отношения с Валерием Карпиным, занимающим сейчас пост главного тренера национальной команды. Сам Карпин объяснил решение тем, что Дзюба заслужил место в сборной России своей карьерой и результатами в последних играх. На счету Дзюбы на данный момент 30 голов за российскую сборную, столько же у завершившего карьеру Кержакова.
Дзюба считает, что матчи сборной России в марте станут для него «последним танцем». «Сразу ощущение ответственности, если выйду, то все ждут гола, — сказал форвард, комментарий которого приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). — Но, я так понял, что это Гренада — страна пиратов, можно так сказать. Поэтому будут биться и стараться. Моя задача — сохранять спокойствие и постараться забить, но самое главное — чтобы мы победили. Думаю, что в этом никто не сомневается, но надо провести хороший матч и желательно забить. Но, еще раз скажу, хочется ощутить и прочувствовать гимн, потому что, возможно, это мой last dance (последний танец — прим. ТАСС). Все может произойти, надо использовать свой шанс».
Дзюба на пресс-конференции допустил завершение карьеры в сборной России после установления рекорда по голам за национальную команду. «Это возможно, все возможно, — сказал Дзюба журналистам. — На самом деле большая ответственность, выйти, не зацикливаться, забить, понятно, что соперник, возможно, будет позволять. Но нужно играть правильно, не зацикливаться на этом мяче. Если получится забить, я буду безумно счастлив, если нет — вы все непременно будете злорадствовать. Но это футбол, бывает всякое, но если понадоблюсь сборной, я всегда готов. Закрывать сам себе дверь я не буду, нужно соответствовать сборной, сейчас мысли мои о матче, фантазировать не хочется».
Помимо Дзюбы, в состав сборной России на товарищеский матч вошли еще 30 игроков. Могут дебютировать за национальную команду вратарь казанского «Рубина» Евгений Ставер, защитник грозненского «Ахмата» Турпал-Али Ибишев, полузащитники Иван Комаров («Ростов») и Матвей Кисляк (ЦСКА). Ранее стало известно, что полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев из-за травмы пропустит сбор. Как сообщили журналистам в пресс-службе сборной России, во вторник защитники Игорь Дивеев, Максим Осипенко, полузащитники Иван Комаров, Иван Обляков, а также нападающий Николай Комличенко остались на базе в Новогорске, они тренируются индивидуально.
РФС подготовил для болельщиков насыщенную программу. Перед началом встречи с мировым хитом «Сигма бой» выступят российские школьницы Светлана Чертищева (11 лет) и Мария Янковская (12 лет), ранее их композиция попала в топ международного чарта музыкального журнала Billboard. Также певица Полина Гагарина исполнит песню «Миллион голосов». Как сообщили ТАСС в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС, гимн России перед матчем с командой Гренады исполнит заслуженный артист РФ Денис Майданов. Символический удар перед стартом игры нанесет Кержаков.
Соперник похож на команду Брунея
Сборная Гренады располагается на 174-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), российская команда — на 34-й позиции. Матч пойдет в рейтинг ФИФА. В 2024 году российские футболисты играли с командой Брунея (11:0), которая располагается на 184-м месте в рейтинге. Сборная Гренады ни разу не квалифицировалась на чемпионаты мира. На Золотом кубке Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) команда не проходила дальше группового этапа.
В первую очередь Карпин сообщил журналистам, что Дзюба будет капитаном сборной России в матче с командой Гренады. Сам нападающий заявил, что для него большая честь выйти на игру в подобном статусе. «Про капитанство я узнал во время разговора с Валерием Георгиевичем, он сказал, что если все будет нормально по показателям, то я буду капитаном, — сказал Дзюба. — Забыл немного требования, что такое быть в форме сборной, но на поле требования всегда одни. Что касается моих слов, что не хотелось бы забивать слабым командам, то да, можно сказать, что я переобулся. Мы сейчас шли мимо игроков Гренады, почти все с меня ростом, а то и выше, так что нужно будет попотеть. Уже видно, что ребята посерьезнее Брунея».
Карпин сравнил сборную Гренады с командой Брунея. «Ближе по рейтингу ФИФА к ним, наверное, Бруней, разбирали их на теории, — сообщил Карпин журналистам. — Но мы встретились в коридоре, понятно, что это команда выше уровнем, даже с точки зрения антропометрических данных. На рейтинги не обращал бы внимание, это все формальность».
Также у Карпина спросили, не продавил ли РФС вызов Дзюбу в сборную, так как у тренера и футболиста был конфликт. «Вы думаете, что какой-то менеджер может меня “нагнуть” из РФС? Я говорю: нет», — ответил Карпин. Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил журналистам, что организация не влияла на вызов Дзюбы в сборную России.
Исторический момент для Гренады
Главный тренер сборной Гренады Энтони Модест назвал матч с командой России историческим моментом для народа Гренады. «Мы счастливы быть здесь, это исторический момент для нашей команды и народа Гренады, мы рады, что будем играть с командой такого уровня. Это возможность получить новый опыт, в настоящий момент мы предвкушаем хороший матч, мы готовимся к игре», — сказал он журналистам.
Модест также сообщил, что сборная Гренады получила все разрешения на матч с командой России. «Мы прошли все необходимые протоколы и документы, получили все разрешения. Все в порядке», — ответил Модест на вопрос, пришлось ли команде получать разрешение для участия в матче, будучи членом Содружества наций. Гренада входит в Содружество наций — объединение суверенных государств, в которое входят Великобритания и ее бывшие колонии. Штаб-квартира объединения находится в Лондоне. В него входят 56 стран. Главой Содружества провозглашается монарх Великобритании, в настоящее время им является Карл III.
Капитан команды Доррел Пьерре отметил, что к условиям и погоде в Москве нужно привыкнуть. «Состояние поля весьма неплохое, нам нужно к нему адаптироваться. Мы будем играть самым лучшим образом, надеемся, что даже получится победить», — поделился Пьерре.
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. Сборная России в международную паузу в марте также сыграет с командой Замбии, встреча пройдет 25 марта на «ВТБ-Арене» и начнется в 20:00 мск. На июнь запланированы игры сборной России с командами Белоруссии и Нигерии.