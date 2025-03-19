Дзюбу называют «покорителем Сан-Марино». А как Кержаков добывал свой рекорд?

Казалось, требовалась ещё пара матчей. И рекорд точно будет побит. Однако Артёму, как бы странно это ни звучало, помешал РФС. Федерация решила расстаться со Станиславом Черчесовым и назначила главным тренером Валерия Карпина. А история их отношений многим хорошо известна. Да, топор войны вроде был закопан — они встретились, пообщались, и один раз Дзюба даже попал в расширенный список. Но всё никак не складывалось. То травмы, то другие причины. И главная — он просто стал реже играть в «Зените». А после бана нашей сборной казалось, что шансов ещё хотя бы на одну игру в форме сборной уже не будет. Ведь Карпин перестал вызывать футболистов старше 30 лет.