Дзюбу называют «покорителем Сан-Марино». А как Кержаков добывал свой рекорд?

Артём Дзюба побьёт рекорд Александра Кержакова по голам за сборную. В этом почти нет сомнений. Все уже готовятся к тому, что он выйдет на Гренаду с капитанской повязкой, затолкает один мяч и окончательно утвердится в статусе главного бомбардира страны. Потом останется обойти Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас» — и можно со спокойным сердцем заканчивать.
Вообще, ещё в 2021 году мало кто думал, что достижение Кержакова продержится настолько долго. Вы же помните, что было тогда? В последней игре группового этапа Евро-2020 Артём реализовал пенальти, Россия проиграла Дании, а сборная извинялась. Но именно в том матче Дзюба забил 30-й мяч за национальную команду и сравнялся с лучшим бомбардиром в истории сборной.
Казалось, требовалась ещё пара матчей. И рекорд точно будет побит. Однако Артёму, как бы странно это ни звучало, помешал РФС. Федерация решила расстаться со Станиславом Черчесовым и назначила главным тренером Валерия Карпина. А история их отношений многим хорошо известна. Да, топор войны вроде был закопан — они встретились, пообщались, и один раз Дзюба даже попал в расширенный список. Но всё никак не складывалось. То травмы, то другие причины. И главная — он просто стал реже играть в «Зените». А после бана нашей сборной казалось, что шансов ещё хотя бы на одну игру в форме сборной уже не будет. Ведь Карпин перестал вызывать футболистов старше 30 лет.
Но сейчас — камбэчная. Дзюба провёл несколько крутых матчей после возобновления сезона. Получил вызов от Карпина, приехал и готовится к рекорду. Тем более на матч с Гренадой он выйдет в качестве капитана. Впрочем, от сравнений с Кержаковым всё равно никуда не деться.
Так, а кому забивал Кержаков и каким был его путь в сборной?
Александр играл за сборную с 2002 по 2016 год. Целая жизнь, которая уместилась в 90 матчей. Дебютировал за Россию он ещё во времена Олега Романцева, который перед ЧМ-2002 неожиданно решил проверить молодых да ранних и вызвал Кержакова сначала на мартовские, а потом и на майские матчи. И после включил Кержакова в итоговый список на финальную часть турнира в Южной Корее и Японии.
Всё начиналось непросто. Как, собственно, и в «Зените». Первый гол — только в пятом матче, когда чемпионат мира завершился (там нападающий получил всего семь минут). Огорчил Швецию в товарищеской встрече. Вообще, если брать статистику, то в неофициальных матчах Кержаков забил за сборную восемь раз. То есть 26,7% от общего количества мячей.
В отборе Евро-2004 Кержаков играл чаще и забил два гола. Попал в заявку на финальную часть, однако основным нападающим там не стал, проведя только одну встречу с португальцами.
Вообще, всё время нахождения Александра в сборной — это американские гонки. Он пережил вместе с командой неудачный отбор на ЧМ-2006, потом стал лучшим бомбардиром в отборе на Евро-2008, однако Хиддинк не включил его в итоговую заявку. Якобы из-за плохой формы. Так Александр потерял возможность сыграть на главном для России чемпионате Европы в XXI веке.
В отборе к ЧМ-2010 — новая неудача. Многие забыли, но Кержакова удалили в ответной встрече со Словенией. Потом — тот самый Евро-2012, где с нападающим связали целый глагол на английском (kerzhakoved — промахнуться), дальше — статус лучшего бомбардира сборной в отборе на ЧМ-2014. Однако не лучшее выступление в финальной части. После этого постепенно приближался финиш карьеры в национальной команде, который совпал с оформлением статуса лучшего бомбардира в истории России.
Абсолютные цифры:
- 30 голов Кержаков забил в 90 матчах: первый гол — в 2002-м, а последний — в 2015-м. У него один хет-трик и пять дублей.
- 22 гола Кержаков забил в официальных матчах, восемь — в товарищеских. А наибольшее количество мячей влетело в сетку ворот соперников при Фабио Капелло (11).
- Победные мячи Александр забивал Ирландии, Лихтенштейну, Люксембургу, Эстонии, Андорре, Финляндии, Македонии, Италии, Израилю, Португалии, Словакии, Азербайджану, Венгрии. Итого 13 сборных.
- На крупных турнирах всего один гол — на ЧМ-2014.
А что с аналогичной статистикой у Дзюбы?
Артём впервые оказался в сборной в 2011 году. Мог поехать на Евро-2012, но Адвокат предпочёл проверенных игроков — Кокорина, Павлюченко, Погребняка и Кержакова. Итог мы знаем. Возможно, выбор был ошибочным.
В отборе на ЧМ-2014 ситуация особо не изменилась. Капелло всё ещё не верил в Дзюбу. Мало кто удивился тому, что он не попал в заявку на турнир в Бразилию. Вышло тоже, прямо скажем, не вау. Но вряд ли с Артёмом в составе стало бы принципиально лучше.
А вот с отбора на Евро-2016 Дзюба стал куда активнее привлекаться к матчам сборной. Забил первый гол 8 сентября 2014-го Лихтенштейну и в итоге уже со Слуцким поехал на матчи финальной части. При нём Артём окончательно стал игроком основного состава, хоть турнир во Франции команда и провалила.
А потом сборную возглавил Черчесов. Удивительно, но Станислав Саламович игнорировал Артёма почти два года. Да, именно при этом тренере — до Карпина — возник самый большой перерыв в выступлениях Дзюбы за сборную. Нападающий сыграл 9 октября 2016 года против Коста-Рики, а следующий матч провёл только 30 мая 2018-го — против Австрии. Однако именно при Черчесове Дзюба действительно приблизился к статусу национального героя. Об этом говорит даже статистика: при этом тренере Артём забил 21 из 30 своих мячей.
Абсолютные цифры:
- 30 мячей Дзюба забил в 55 матчах: первый гол — в 2014-м, а последний — в 2021-м. У него два покера и четыре дубля.
- 27 голов Дзюба забил в официальных матчах, три — в товарищеских.
- Победные голы Дзюба забивал Швеции, Лихтенштейну, Молдавии, Турции, Шотландии и Словении. Итого — шесть сборных.
- На крупных турнирах у Артёма четыре гола: три — на ЧМ-2018 и один — на Евро-2020. Правда, два мяча были забиты с пенальти.
Автор: Дмитрий Зимин