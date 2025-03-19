Воевала с США, продавалась за две бутылки и попала в советский стих: чем вас удивит Гренада?

25 октября утром пятитысячный контингент атаковал остров с нескольких направлений и неожиданно наткнулся на ожесточенное сопротивление. Гренадская армия насчитывала около тысячи человек, но не менее боеспособными оказались восемьсот кубинских строителей, которые явно не только неплохо замешивали цемент, но и владели пулеметами и зенитками. Вероятно, это связано с тем, что все кубинцы при Фиделе Кастро проходили боевую подготовку.