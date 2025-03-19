Воевала с США, продавалась за две бутылки и попала в советский стих: чем вас удивит Гренада?

Он пел, озирая родные края: «Гренада, Гренада, Гренада моя!» Это известное стихотворение Михаила Светлова про отряд, не заметивший потери бойца, о совсем не той Гренаде, с которой футболистам сборной России играть в Москве 19 марта в 19.30.
В 1926 году независимой Гренады как таковой не было, а советский поэт посвятил произведение фантастической стране, где «будет хорошо крестьянам и солдатам и где “Яблочко” — песню держали в зубах». Причем под Гренадой понимается испанский город Гранада, в котором играет весьма успешный футбольный клуб, — дело в нормах языка, по которому в начале XX века этот город еще называли Гренада.
Но и той, настоящей Гренаде, которая приезжает к нам, есть чем похвалиться — есть и в ее истории и культуре славные страницы, хотя только-только исполнилось 50 лет.
Три дня держалась в войне против США
В 1979 году на Гренаде произошел переворот, и в течение четырех лет остров стал союзником СССР, усилил армию, заключил соглашение о поставках вооружения с КНДР и взял курс на социализм.
Американцам совершенно не нравилось создание второй базы противников на Карибах после Кубы и ползучее распространение левых по Центральной Америке. В 1983 году президент США Рональд Рейган отдал приказ о вторжении американских сил и их карибских союзников (нашлась пара десятков ямайцев и барбадосцев) на остров.
Между тем на Гренаде уже полным ходом шло сооружение нового аэродрома с участием кубинских строителей. Руководила строительством британская фирма, официально утверждалось, что планируется пассажирский аэропорт для развития туризма, но условиям для приема военных самолетов он, по разведданным американцев, тоже должен был отвечать.
Поводом к войне стал новый переворот на острове в октябре 1983-го, в результате которого к власти пришли радикальные коммунисты, убившие сдавшегося премьер-министра Бишопа. В стране начались беспорядки и анархия.
Рейган не выдержал и распорядился провести военную операцию — по официальной версии, для защиты 630 американских студентов в университетских кампусах. Причем, как он позже признавался, не стал ее согласовывать с Конгрессом — потому что тогда бы все разболтали.
25 октября утром пятитысячный контингент атаковал остров с нескольких направлений и неожиданно наткнулся на ожесточенное сопротивление. Гренадская армия насчитывала около тысячи человек, но не менее боеспособными оказались восемьсот кубинских строителей, которые явно не только неплохо замешивали цемент, но и владели пулеметами и зенитками. Вероятно, это связано с тем, что все кубинцы при Фиделе Кастро проходили боевую подготовку.
К исходу первого дня американцы взяли под контроль ключевые точки, но были вынуждены добавить усиление в виде двух батальонов. Сопротивление закончилось к 27 октября, хотя гренадцы на советских БТР даже предприняли контратаку против рейнджеров. США потеряли за три дня 9 вертолетов и 19 военнослужащих, но студентов освободили и режим сменили. Дважды американскими силами было ошибочно обстреляно советское посольство, одного из сотрудников тяжело ранили.
А аэропорт, который не давали достроить американцы, теперь зовется именем того самого Мориса Бишопа.
Досталось на орехи
Гренада получила прозвище Остров пряностей, и приезжающие туристы даже отмечают особый, «райский» запах воздуха. Отсюда и прозвище сборной — Spice Boys, по аналогии с известной группой Spice Girls. Spice в переводе означает и пряность, и острота.
Пряности настолько важны для Гренады, что у нее единственной на государственном флаге изображен орех — мускатный. В столице Сент-Джорджес специальные (во всех смыслах) рынки, известна в Америке гренадская кухня с окрашенным рисом, который хорошо запивать местным мягким ромом. Мускатный орех — главная гордость, а экономика также держится на какао.
Разбежавшись, прыгнуть со скалы
Гренаду для европейцев открыл сам Колумб, правда, в свое третье плавание. Остров не раз переходил из рук в руки — его хозяевами в разное время были испанцы, французы и англичане, а периодически свободу себе возвращали местные индейцы, вырезая колонизаторов.
Особо трагически выглядит история покорения французами: в 1650 году губернатор французской Мартиники купил остров у местного населения за несколько топоров, ниток стеклянных бус и две бутылки бренди. А через год местных в ходе битвы зажали на севере острова, и жители целыми семьями с детьми бросались со скал, предпочитая смерть порабощению. К 1655 году аборигенов на острове не осталось.
Природа и смертоносные ураганы
Гренада — остров вулканического происхождения, и, во-первых, тут просто красиво. Один из первых в мире парков подводных скульптур и знаменитое и суперживописное озеро Гранд-Этан в кратере вулкана.
Но одновременно с этим Гренаду постоянно сотрясают ураганы. Причем так, что экономика отбрасывается на несколько лет назад.
Так, последний, «Берил», в прошлом году уничтожил 98 процентов зданий на острове Карриаку. В 1990—2000-х над Гренадой регулярно проносились ураганы, разрушавшие под 90 процентов зданий в столице. Как в таких условиях выживают гренадцы — решительно непонятно.
Привлекательное гражданство
Гренада — страна с одним из самых дешевых в мире… гражданств. Его можно получить за безвозвратный взнос в размере 235 тысяч долларов (около 20 миллионов рублей) либо инвестицию в недвижимость размером 270 тысяч долларов, которую можно продать через пять лет при уплате пошлины 50 тысяч. Это заметно меньше, чем на других островах Карибского бассейна.
Экзаменов на знание языка, истории Гренады или знания этой статьи, упаси боже, сдавать не нужно.
Автор: Дмитрий Кузнецов