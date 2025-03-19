Черчесов назвал игрока, который способен побить рекорд Дзюбы и Кержакова в сборной России

«Кто может побить рекорд Дзюбы и Кержакова? Почему этого не сможет сделать Тюкавин? Думаю, после травмы он вернется сильнее. Тюкавин — форвард с изюминкой. Двумя словами ее не объяснить. Просто посмотрите его голы», — передает слова Черчесова корреспондент Sport24 Андрей Бабич.