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Черчесов назвал игрока, который способен побить рекорд Дзюбы и Кержакова в сборной России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что Константин Тюкавин в будущем способен стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Источник: РИА "Новости"

Артем Дзюба и Александр Кержаков делят первое место в списке бомбардиров сборной России, в их активе по 30 голов. В товарищеском матче со сборной Гренады Дзюба может стать единоличным рекордсменом.

«Кто может побить рекорд Дзюбы и Кержакова? Почему этого не сможет сделать Тюкавин? Думаю, после травмы он вернется сильнее. Тюкавин — форвард с изюминкой. Двумя словами ее не объяснить. Просто посмотрите его голы», — передает слова Черчесова корреспондент Sport24 Андрей Бабич.

В активе Тюкавина шесть матчей и один гол в составе сборной России.