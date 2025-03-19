Кержаков: сегодня замечательный момент, чтобы Дзюба забил

— Классно и по 50, ха-ха! Зачем? Думаю, всё, что ни делается, так и должно происходить. Сегодня замечательный момент, чтобы Дзюба забил 31-й или 34-й гол. Всё для этого сегодня есть! — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.