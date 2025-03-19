Сборная Казахстана добыла эффектную победу перед стартом отбора ЧМ-2026

В первом тайме подопечные забили два гола. На 15-й минуте отличился форвард «Ахмата» Максим Самородов, а на 36-й минуте преимущество увеличил капитан сборной Асхат Тагыберген.
Во втором тайме подопечные Али Алиева голов не забили, окончательный счет — 2:0.
Ранее стало известно, сможет ли помочь команде Бахтиер Зайнутдинов. Также Алиев сообщил о тех игроках, которые выбыли из сборной по разным причинам.
Напомним, что сборная Казахстана ведет подготовку к старту в отборе на ЧМ-2026.
Национальная команда сыграет в группе J вместе со сборными Бельгии, Уэльса, Северной Македонии и Лихтенштейна.
23 марта подопечные Алиева сыграют на выезде с Уэльсом, а 26-го встретятся в гостях с командой Лихтенштейна.