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Сборная Казахстана добыла эффектную победу перед стартом отбора ЧМ-2026

Сборная Казахстана одержала победу в товарищеском матче с командой Кюрасао, прошедшем в Турции, сообщают Vesti.kz.

Источник: КФФ

В первом тайме подопечные забили два гола. На 15-й минуте отличился форвард «Ахмата» Максим Самородов, а на 36-й минуте преимущество увеличил капитан сборной Асхат Тагыберген.

Во втором тайме подопечные Али Алиева голов не забили, окончательный счет — 2:0.

Ранее стало известно, сможет ли помочь команде Бахтиер Зайнутдинов. Также Алиев сообщил о тех игроках, которые выбыли из сборной по разным причинам.

Напомним, что сборная Казахстана ведет подготовку к старту в отборе на ЧМ-2026.

Национальная команда сыграет в группе J вместе со сборными Бельгии, Уэльса, Северной Македонии и Лихтенштейна.

23 марта подопечные Алиева сыграют на выезде с Уэльсом, а 26-го встретятся в гостях с командой Лихтенштейна.