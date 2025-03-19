Артём Дзюба поделился эмоциями от рекордного гола в составе сборной России

«Честно, очень счастлив, что забил, потому что игра непростая, хотя и счёт большой. Очень много ошибаемся в завершающей стадии. На самом деле, много брака из‑за мяча, невозможно рассчитать, слишком лёгкий, не можешь понять, как его принять, всё время виляет.



Счастлив, что забил, но от гимна меня больше пробило, если честно. Круто было. Спасибо огромное болельщикам, РФС и Валерию Георгиевичу за то, что такой неожиданный праздник подарили мне», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».