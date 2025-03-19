Дзюба раскритиковал новый российский мяч, которым играли в матче с Гренадой

«Игра непростая, хоть и счет большой. В завершающей стадии много ошибаемся. Очень много брака из-за мяча. Невозможно рассчитать отскок, слишком легкий мяч. Ты не можешь понять, как его принять, он все время виляет, как Jabulani в свое время был. Я в первый раз такой мяч вижу, если честно», — приводит слова Дзюбы после замены «Матч ТВ».