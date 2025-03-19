Дзюба раскритиковал новый российский мяч, которым играли в матче с Гренадой

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Нападающий Артем Дзюба раскритиковал новый мяч от отечественной фирмы Jogel, назвав этот фактор в числе причин, по которым сборная России по футболу так долго не могла открыть счет в матче против команды Гренады.
В среду сборная России проводит дома товарищеский матч против команды Гренады. Россияне сумели открыть счет на 16-й минуте. Вышедший на поле с капитанской повязкой Дзюба забил третий мяч команды в концовке тайма. Он отметился 31-м голом за сборную России и побил рекорд Александра Кержакова.
«Игра непростая, хоть и счет большой. В завершающей стадии много ошибаемся. Очень много брака из-за мяча. Невозможно рассчитать отскок, слишком легкий мяч. Ты не можешь понять, как его принять, он все время виляет, как Jabulani в свое время был. Я в первый раз такой мяч вижу, если честно», — приводит слова Дзюбы после замены «Матч ТВ».