Дзюба: на матч с Гренадой приехали мои родители, человек 200 моих хороших знакомых

«У меня сегодня приехали мама с папой. Приехала сестра с мужем и детьми. Младшие первый раз на футболе, приехали друзья. Тут огромная армия моих друзей. Человек 200 моих хорошо знакомых людей есть», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.