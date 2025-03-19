Карпин — о рекорде Дзюбы: «Все сложилось так, как многие хотели»

— Мне так не показалось. После разминки все ребята сказали, что поле было непривычно быстрым. И необычный мяч — первый раз мы играли им. Вчера потренировались, но на сухом поле. Как ребята сказали, мяч был очень легкий. С этим было связано и большое количество брака при обработке. Но во втором тайме все стало получше.