Артём Дзюба: мы с Карпиным повзрослели — всё нормально уже, хватит

«Может, я наивен или ещё что-то. Но я всегда с добрым намерением, открытым забралом. С Валерием Георгиевичем мы очень хорошо общались, он ко мне тепло относился сейчас. Тьфу-тьфу-тьфу. Даже вчера после пресс-конференции мы ехали в машине, разговаривали. Всё нормально, реально уже повзрослели — хватит. Я уже и не помню топор войны. Пытался его зарыть, когда Карпин только появился в сборной — мы тогда встречались.



Я в таком состоянии, когда вообще не хочу ни с кем ругаться. Когда говорят, что я кого-то избегаю, это очень смешно. Я просто не хочу разговаривать об этом — эти люди ничего не могут сказать мне в лицо, один на один. А как-то выяснять отношения… Драться или что? Припугнуть — максимум, но это тоже не методы. Тебя не обсуждают те, кто делает столько же, а те, кто по большому счёту сами ничего не добились. Вот это обидно», — передает слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.