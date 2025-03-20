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«Я не сплотил команду». Мбаппе — о своих ошибках на посту капитана сборной Франции

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, какие ошибки совершал на посту капитана национальной команды в прошлом.

Источник: Чемпионат.com

«Я достаточно здравомыслящий человек, чтобы понимать, что у меня получается хорошо, а что — нет. Я знаю, что люди были недовольны тем, что я делал на поле и за его пределами, и я не оправдывал их ожиданий. Я плохо сыграл против Италии, и моя [предматчевая] пресс-конференция не понравилась людям, потому что как капитан я не сплотил команду. Я признаю это, но сейчас самое важное — двигаться вперёд и не повторять те же ошибки», — приводит слова Мбаппе ESPN со ссылкой на предматчевую пресс-конференцию.

Напомним, уже сегодня состоится матч сборной Франции с национальной командой Хорватии, который пройдёт в рамках ¼ финала Лиги наций.