«Я не сплотил команду». Мбаппе — о своих ошибках на посту капитана сборной Франции

«Я достаточно здравомыслящий человек, чтобы понимать, что у меня получается хорошо, а что — нет. Я знаю, что люди были недовольны тем, что я делал на поле и за его пределами, и я не оправдывал их ожиданий. Я плохо сыграл против Италии, и моя [предматчевая] пресс-конференция не понравилась людям, потому что как капитан я не сплотил команду. Я признаю это, но сейчас самое важное — двигаться вперёд и не повторять те же ошибки», — приводит слова Мбаппе ESPN со ссылкой на предматчевую пресс-конференцию.