Названа новая цена за Бахтиера Зайнутдинова

Обновленный ценник на 26-летнего футболиста снизился с 3,7 до 3,3 миллиона евро. Для сравнения, его максимальная рыночная стоимость ранее достигала 6,5 миллиона евро.
В этом сезоне Зайнутдинов нечасто выходит на поле из-за тренерских решений и травм. В чемпионате Турции он провел девять матчей, но пока не отметился результативными действиями.
На данный момент «Бешикташ» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 44 очка после 26 туров.
Бахтиер не сможет помочь национальной команде в стартовых матчах отбора чемпионата мира-2026, подробности раскрыл исполняющий обязанности главного тренера Али Алиев.
В карьере Зайнутдинова также были «Ростов», московский ЦСКА, «Астана» и «Тараз».