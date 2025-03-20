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Названа новая цена за Бахтиера Зайнутдинова

Полузащитник стамбульского «Бешикташа» и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов подешевел по версии Transfermarkt, передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Обновленный ценник на 26-летнего футболиста снизился с 3,7 до 3,3 миллиона евро. Для сравнения, его максимальная рыночная стоимость ранее достигала 6,5 миллиона евро.

В этом сезоне Зайнутдинов нечасто выходит на поле из-за тренерских решений и травм. В чемпионате Турции он провел девять матчей, но пока не отметился результативными действиями.

На данный момент «Бешикташ» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 44 очка после 26 туров.

Бахтиер не сможет помочь национальной команде в стартовых матчах отбора чемпионата мира-2026, подробности раскрыл исполняющий обязанности главного тренера Али Алиев.

В карьере Зайнутдинова также были «Ростов», московский ЦСКА, «Астана» и «Тараз».