Александр Черников: Не видел, чтобы Дзюба ходил хмурый

— Не знаю, мне показалось, что атмосфера была теплой, достойной. Во всяком случае, лично у меня было ощущение полного стадиона на матче с Гренадой. Да, не все трибуны были заняты, но люди поддерживали нас так, словно арена была полностью заполнена. Так что не хочу разделять то, что было в Краснодаре на Брунее, и то, что было в Москве на Гренаде. Лично мне понравилась атмосфера на прошедшей игре. Зрителям большое спасибо за то, как нас поддерживали. И за то, что посетили игру.