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Абат Аймбетов высказался о карьере в Турции и пригрозил Уэльсу

Один из лучших бомбардиров сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов высказался о своих шансах забить гол в гостевом матче с Уэльсом, передает корреспондент Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

— Два года назад ты забил гол на территории Великобритании — отличился в игре с Северной Ирландией. Готов ли ты повторить победный гол?

— Я думаю, готов повторить. И мысленно, и морально. Я хочу забить гол и порадовать наших болельщиков. Хочу вернуться в Казахстан с победой.

Спросили Аймбетова о клубной карьере, ведь его «Адана Демирспор» досрочно покинула высший дивизион в Турции.

«Ничего говорить не буду. У национальной сборной — важная игра. Все мои мысли об этом. До конца сезона еще есть время — все узнаете», — ответил Абат.

— Ты последним присоединился к составу. Тренер выпустит тебя или оставит в запасе?

— Да, возникли кое-какие проблемы. Мы в обсуждении находимся, а о решении узнаете ближе к матчу. Пусть пока это останется тайной.

— Легендарный матч с камбэком. Победный гол забил именно ты. Он был тоже в священный месяц Рамадан. Чувствуешь ли особенную энергию и силу, связанную с этим месяцем. Держишь ли ты пост? И сколько ребят в команде держат?

— В матче с Данией была похожая ситуация… Мы все сделаем, чтобы порадовать Казахстан еще одной победой.

Добавим, что гостевая игра Казахстана с Уэльсом пройдет сегодня, 22 марта. Ранее казахстанцы сыграли в закрытом товарищеском матче против Кюрасао и одержали победу.