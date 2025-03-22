Абат Аймбетов высказался о карьере в Турции и пригрозил Уэльсу

— Два года назад ты забил гол на территории Великобритании — отличился в игре с Северной Ирландией. Готов ли ты повторить победный гол?
— Я думаю, готов повторить. И мысленно, и морально. Я хочу забить гол и порадовать наших болельщиков. Хочу вернуться в Казахстан с победой.
Спросили Аймбетова о клубной карьере, ведь его «Адана Демирспор» досрочно покинула высший дивизион в Турции.
«Ничего говорить не буду. У национальной сборной — важная игра. Все мои мысли об этом. До конца сезона еще есть время — все узнаете», — ответил Абат.
— Ты последним присоединился к составу. Тренер выпустит тебя или оставит в запасе?
— Да, возникли кое-какие проблемы. Мы в обсуждении находимся, а о решении узнаете ближе к матчу. Пусть пока это останется тайной.
— Легендарный матч с камбэком. Победный гол забил именно ты. Он был тоже в священный месяц Рамадан. Чувствуешь ли особенную энергию и силу, связанную с этим месяцем. Держишь ли ты пост? И сколько ребят в команде держат?
— В матче с Данией была похожая ситуация… Мы все сделаем, чтобы порадовать Казахстан еще одной победой.
Добавим, что гостевая игра Казахстана с Уэльсом пройдет сегодня, 22 марта. Ранее казахстанцы сыграли в закрытом товарищеском матче против Кюрасао и одержали победу.