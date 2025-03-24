РФС устроит флешмоб с 500 музыкантами перед игрой сборных России и Замбии

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Более 500 музыкантов выйдут на поле перед товарищеским матчем сборных России и Замбии по футболу и исполнят композицию Moscow Calling. Об этом ТАСС сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
Матч пройдет 25 марта в Москве и начнется в 20:00 мск.
«Номер-открытие должен стать самым масштабным в истории европейских спортивных мероприятий по количеству находящихся на поле одновременно артистов. Ранее 450 танцоров были задействованы в одном из номеров матчевой программы РФС перед матчем за Суперкубок России “Зенит” — “Краснодар” (4:2) в Волгограде в июле 2024 года», — говорится в сообщении.
Как сообщили ТАСС в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС, после игры перед болельщиками выступит рэп-исполнитель Macan с треком «Останься образом». Ранее в РФС сообщили ТАСС, что гимн России перед игрой исполнит Ирина Дубцова. Перед началом встречи пройдет минута молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе».