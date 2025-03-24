РФС устроит флешмоб с 500 музыкантами перед игрой сборных России и Замбии

Как сообщили ТАСС в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС, после игры перед болельщиками выступит рэп-исполнитель Macan с треком «Останься образом». Ранее в РФС сообщили ТАСС, что гимн России перед игрой исполнит Ирина Дубцова. Перед началом встречи пройдет минута молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе».