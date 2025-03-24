«Ну ты извинись». Жуков ответил на вопрос о паспорте и вызове в сборную Казахстана

— Я не говорил, что ухожу из сборной. Меня не вызывали, и наконец то я рад что меня вызвали. Я такого не помню, чтобы говорил так. Карантин был в Китае, это не моя ответственность. Я ждал вызова очень долго. Его еще надо заслужить. Со своей стороны я рад и благодарен новому тренеру, который предоставил мне шанс представлять страну. Если я обидел, то извиняюсь.