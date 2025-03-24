«Ну ты извинись». Жуков ответил на вопрос о паспорте и вызове в сборную Казахстана

Ранее хавбек принял участие в результативном матче против Уэльса, а сейчас поделился мыслями о встрече второго тура квалификации.
— Многие говорят что после Китая вернуться на тот уровень сложно. Вы сейчас регулярно играете и как считаете, реально ли держать уровень?
— Многое зависит от самого спортсмена. Если ты соблюдаешь режим, тренируешься и даешь себе нагрузки, то проблем никаких не должно быть. неважно где ты играешь. Долгое отсутствие игровой практики и подготовки к сезону дает о себе знать. Чувство, что не на 100 процентов оптимальной форма, но очень усердно работаю, чтобы быстрее ее набрать.
— Вы два года отсутствовали в сборной Казахстана и как вы чувствуете сейчас команду, какая атмосфера и готовы ли выйти в старте и отыграть 90 минут?
— Очень рад, что вернулся. Состав очень молодой, много перспективных ребят у которых хорошее будущее вперед. постараемся дать бой и добиваться хороших результатов. Тренер решает, кто выйдет в стартовом составе и мы все на 100 готовы выйти.
— Вы пару лет назад сделали громкое заявление об уходе из сборной Казахстана. После этого не хотите ли принести извинения болельщикам?
— Я не говорил, что ухожу из сборной. Меня не вызывали, и наконец то я рад что меня вызвали. Я такого не помню, чтобы говорил так. Карантин был в Китае, это не моя ответственность. Я ждал вызова очень долго. Его еще надо заслужить. Со своей стороны я рад и благодарен новому тренеру, который предоставил мне шанс представлять страну. Если я обидел, то извиняюсь.
— У вас есть проблемы с паспортом?
— Сегодня я тут и в прошлом матче играл. Думаю, что проблем нет, иначе я бы не мог выступать.
— Ты наверняка читал что Адильбеком Жумахановым интересовался бельгийский «Кортрейк». Ты сам так вырос, как думаешь, заиграл бы он там, если бы не перешел в «Елимай»?
— Все в его руках. Он молодой футболист. все зависит от него. Думаю. у всех достаточно качеств чтобы играть на высоком уровне, но и в «Елимае» можно развиваться. Главное — прогрессировать.
— Болельщики «Елимая» спрашивают, можешь ли ты вернуться в будущем в клуб из Семея?
— Почему бы нет? Я там родился, время покажет. Сейчас контракт в Польше и я сконцентрирован на выступлениях за этот клуб.
— Мы год не побеждали в официальных матчах, давит ли это, учитывая что весь Казахстан ждет победы?
— Давление всегда будет, но мы надеемся что сможем выиграть и надеемся на поддержку. Тренер подготовил тактику и мы надеемся, что сможем выиграть и увезем очки.
Добавим, что матча Казахстана с Лихтенштейном, то встреча квалификации к ЧМ-2026 пройдет завтра, 25 марта.