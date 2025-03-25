Виталий Кафанов: Дзюба был менее талантлив, чем Бухаров, но выжал из себя всё

25 марта футболисты сборной России проведут второй товарищеский матч в рамках мартовского сбора. Они примут в Москве на стадионе «ВТБ Арена» Замбию. Ранее там же нашими игроками была разгромлена Гренада (5:0). Вратарем в той встрече был Евгений Латышонок. В стартовом составе против Замбии выйдет Александр Максименко. Помимо них на нынешний сбор также были вызваны еще два голкипера — Станислав Агкацев и Евгений Ставер.
В интервью «Известиям» тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил первый в карьере вызов в национальную команду Ставера, оценил прогресс Матвея Сафонова после летнего перехода во французский ПСЖ и матчи Даниила Худякова за австрийский «Штурм», а также высказался о карьере нападающего Артема Дзюбы, в матче с Гренадой забившего рекордный 31-й гол за сборную.
— Что дают вратарям такие игры, как с Гренадой и Брунеем?
— Мы просим ребят взять все мячи, что можно, и не испортить игру. Понятно, что в таких играх у наших ворот моментов возникает немного. Но это тоже важная проверка для вратаря — не только уметь выручать, когда соперник много атакует, но и сохранять концентрацию, не терять ее ни на секунду, когда игра в основном идет на чужой половине поля. И выручить, если внезапно возникает опасность у твоих ворот. Считаю, что ребята с этим справились. И в осенних матчах, и сейчас с Гренадой Латышонок хорошо сыграл. В матче с Замбией с первых минут выйдет Максименко. Посмотрим, что будет у него. Хотя и соперник уже посильнее.
— Вы не раз говорили, что Матвей Сафонов остается первым номером сборной, даже несмотря на то что далеко не всегда в нее вызывается. Ждать ли его вызова на июньские матчи с Нигерией и Белоруссией?
— У нас есть такое желание. Пока не можем сказать что-то определенное. Но предварительная договоренность об этом есть.
— Матвей Сафонов как вратарь изменился за время в ПСЖ?
— Все ситуации повторяются на разных уровнях. Мы ведь в свое время тоже играли в Лиге чемпионов с «Рубином» и «Ростовом». И наши вратари сталкивались с тем же, с чем столкнулся в ПСЖ Сафонов. Он и раньше во всех ситуациях действовал уверенно и правильно, за счет чего выручал свои команды — в «Краснодаре» и сборной. Всё, что Матвей делает сейчас, он умел и раньше. Другое дело, что на более высоком уровне ответственность и стресс сильнее. И решения надо принимать быстрее. Вот во Франции Сафонов научился быстрее читать игру, быстрее принимать решения и быстрее реагировать на изменение ситуации. А техника, реакция и прыгучесть — всё, что нужно для вратаря, — у него и раньше были.
— В конце прошлого года Даниил Худяков сыграл четыре матча за «Штурм», когда получил травму основной вратарь команды. Как вам выступление Даниила за австрийский клуб?
— Считаю, что для начала это был довольно неплохой дебют.
— Каковы его шансы поднять свой уровень в условиях, когда остальную часть сезона он проводит на скамейке запасных?
— В тренировочном процессе вратарь может расти и развиваться. Уже доказано, что даже если вратарь не играет, но хорошо тренируется, выходит на тренировку как на игру и делает на тренировке всё, как в игре, то он прибавляет. Таких случаев было уже не один, не пять и не десять. Таких случаев много. Сколько раз было, что вратарь, которого никто не знал, выходит на поле и отлично показывает себя с первой игры… Он же не просто так без игровой практики сразу же цепляется за свой шанс в составе, как только получает его. А всё потому, что до этого вратарь хорошо тренировался, готовился к этому моменту, когда выйдет на поле, он ждал своего шанса.
— У вас ведь в сборной была похожая история, когда вызывался Андрей Лунев, на тот момент не имевший практики в «Байере».
— У нас на тренировках он выглядел очень сильно. Потому что в Германии за счет тренировок стал сильнее, даже не играя. Да, это тот же самый случай. Потом Андрей перешел из «Байера» в «Карабах» и с ходу вытащил команду в ⅛ финала Лиги Европы. В эти два года в Германии он не терял — он там рос. И вырос там за эти два года. Не играя. А только тренируясь.
— Мартовский сбор стал первым в национальной команде для Евгения Ставера. Какие впечатления от него остались по совместной работе?
— Очень хорошее впечатление. На фоне остальных вратарей он выглядит так же, как и они. Ничем не хуже Максименко, Агкацева и Латышонка. У Ставера хорошая школа. Он ментально очень устойчивый. Стрессоустойчивый. Игры, которые Женя сыграл за «Рубин» в первый же свой сезон, были хороши в его исполнении. Его ведь брали в команду вторым номером, а он стал первым. И теперь это место в основе не отдает. Абсолютно его заслужил. Женя приносит команде очки. Всё это говорит о том, что он вратарь хорошего уровня.
— Откуда у него хорошая школа?
— Он по своей карьере прошел уже большой путь после переезда с Дальнего Востока. Поменял несколько команд до того, как попал в Красноярск, где играл в «Енисее», а оттуда перешел в «Рубин». До Красноярска на его пути попадались разные тренеры. Когда попал в «Рубин», стал работать с хорошим тренером вратарей Сережей Козко, который его приглашал в Казань и вообще разглядел.
— Как относитесь к новому правилу восьми секунд (Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменения в правила игры, согласно которым теперь, если вратарь держит мяч дольше восьми секунд, то судья назначает угловой удар в пользу команды соперника. — «Известия»)?
— Ускорит игру. Вратари перестанут тянуть время. Буду рад, если правило будет соблюдаться. Это если коротко.
— По влиянию на футбол это сопоставимо с запретом вратарям забирать мяч в руки при пасе назад ногой от своего игрока?
— Да, то изменение в правилах тоже ускорило игру. И правило восьми секунд тоже должно ускорить. Повторюсь, если оно будет соблюдаться. Оговариваюсь так, потому что предыдущее правило шести секунд не соблюдалось. Посмотрим, как будет теперь. Но думаю, какой-то отсчет секунд будет, поскольку вратарь должен понимать, сколько у него остается времени для ввода мяча в игру.
— Матч с Гренадой для широкой публики войдет в историю благодаря рекордному голу Дзюбы за сборную. Как человек, работавший с ним в «Ростове», можете объяснить, за счет чего он сделал такую карьеру? И как вам с ним тогда работалось?
— Легко работалось, потому что он после каждой тренировки оставался, когда команда уходила с поля. И вратари у нас оставались. И Артем подходил к нам в штрафную — бил много по воротам, особенно после передач с фланга. Это и нам было нужно, и Дзюбе. Я вообще считаю, что при всех своих физических и остальных данных он смог выжать из себя максимум того, что может человек выжать. Я его всегда сравниваю с Сашей Бухаровым. У Саши талант был намного выше, чем у Артема. Но Бухаров себя не реализовал даже на 50%. А Дзюба смог выжать из себя всё.
— По сути, ведь Бухаров раскрылся только в вашей с Бердыевым игровой системе.
— Но опять же это было сложно. К нему искали подход, и это только на короткий период срабатывало. Артем же всегда держал планку.
— Даже с учетом того, что те полгода в «Ростове» у Бердыева и вас были не самыми результативными в плане забитых голов в карьере Дзюбы.
— Да, тогда у него был непростой отрезок, когда он переходил из «Спартака» в «Зенит» и ушел к нам в аренду на полгода. Но дело в том, что, не имея такого таланта, как у Бухарова, Дзюба поставил столько рекордов… Я их сравниваю потому, что работал в клубе с Артемом только полгода, и он в этот период был рядом с Сашей. Это то, что было на моих глазах. Два сильных нападающих. Один талантливей другого, но менее талантливый добивается больших успехов. Такое бывает в спорте.
Алексей Фомин