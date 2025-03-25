Виталий Кафанов: Дзюба был менее талантлив, чем Бухаров, но выжал из себя всё

— В тренировочном процессе вратарь может расти и развиваться. Уже доказано, что даже если вратарь не играет, но хорошо тренируется, выходит на тренировку как на игру и делает на тренировке всё, как в игре, то он прибавляет. Таких случаев было уже не один, не пять и не десять. Таких случаев много. Сколько раз было, что вратарь, которого никто не знал, выходит на поле и отлично показывает себя с первой игры… Он же не просто так без игровой практики сразу же цепляется за свой шанс в составе, как только получает его. А всё потому, что до этого вратарь хорошо тренировался, готовился к этому моменту, когда выйдет на поле, он ждал своего шанса.