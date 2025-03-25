Возвратно наступательное: реален ли российский камбэк в большой футбол

Сенсационные вести из-за океана: аргентинский журналист Науэль Ланзон выдал утечку — президент ФИФА Джанни Инфантино якобы запустил процесс возвращения России в международные турниры. Серьезная заявка, учитывая, что еще вчера это казалось столь же нереальным, как высадка людей на Марс. Если верить Ланзону, за закрытыми дверями процесс уже идет: кулуарные разговоры, тонкие намеки на «план большой реинтеграции». А за спиной — то ли одобрительный шепот, то ли сдержанный ропот. «Известия» попытались разобраться в ситуации.
Риторика Инфантино
Глава ФИФА в последнее время то и дело бросает в публичное пространство тезисы о том, что «в футбол должны играть все страны». Но что там с политическими реалиями? Европа, точнее УЕФА, явно не спешит радоваться перспективам возвращения России. УЕФА остро зависима от мнения своих членов, среди которых хватает недовольных. И если верить Ланзону, Инфантино может не просто уговаривать, а надавить на эти ассоциации: хотите дальнейших «финансовых привилегий»? Придется пойти навстречу. Сказка? Не факт. В современном футболе деньги — решающий аргумент. К тому же аргентинский журналист уверяет: визит Инфантино в Белый дом и встреча с Дональдом Трампом (еще одним любителем «работать финансовыми рычагами») могли запустить весь этот механизм.
Конечно, УЕФА — серьезный игрок, у которого свои интересы. На этом континенте всегда ценили политику «дистанцирования» от излишне спорных тем. Но не будем себя обманывать: если ФИФА возьмет курс на реабилитацию России, Европа без боя не сдастся. Одним ассоциациям выгодно показать лояльность — им капают внушительные выплаты, они получат гарантированную поддержку в своих проектах. Другие же, напротив, станут кричать о «запредельном скандале». Идет подковерный торг: кто сколько потеряет, а кто приобретет, если Россию вернут.
Естественно, мы ждем возвращения [России] на мировую арену, — отметил «Известиям» директор департамента европейских национальных ассоциаций ФИФА Эльхан Мамедов.
Первые шаги
Если кампания официально станет реальностью, можно ожидать нескольких «мостиков» для возвращения. Вариант номер один — свободные товарищеские матчи с командами, которые не побоятся упреков со стороны ультракритиков. Уже ведь слышали о планах РФС сыграть с европейской сборной. Сегодня это на уровне «мы ведем переговоры», а завтра — «добро пожаловать, Сербия (или Венгрия, или Турция)»? В этих сигналах мало конкретики, зато есть надежда: если всё чаще пробовать товарищеский формат, рано или поздно появится почва и для официальных турнирных путевок.
Вариант номер два — давить не только на УЕФА, но и на отдельные союзы (особенно из стран, зависящих от финансовых вливаний ФИФА). Сыграть где-нибудь на нейтральном поле под эгидой «футбольной дипломатии»? Почему бы и нет. Как только подобные прецеденты станут массовыми, у европейской федерации будет всё меньше поводов отмахиваться. Формально нигде не записано, что страна не имеет права вернуться — нет «пожизненного» отлучения. Есть политический контекст, и вот его как раз собираются расшатывать.
Будут ли недовольные?
Ну, это вопрос из разряда «пьет ли бразильская сборная кофе перед матчем?». Конечно, будут. Кое-кто уже приучился к мысли, что российские клубы и сборные существуют в параллельной реальности, а значит можно не тратить нервы и ресурсы на непростые встречи. К тому же, есть политики и функционеры, которые выстроили целую стратегию: «Мы без них проживем еще лучше». Условный польский или шведский футбольный союз не горит желанием делать реверансы. Особенно если учесть, что население ряда стран Европы приветствует отстранение. Так что без скандалов не обойдется, но и от этого иногда выигрывает футбол: рейтинги, хайп, буря постов в соцсетях. В конце концов, спорт любит шумиху.
Когда же ждать реальных движений? Быстрого решения не предвидится, ведь это не просто «сейчас подпишем бумажку — и добро пожаловать». Вероятно, сперва мы увидим сигналы: ФИФА предложит модифицировать регламент, смягчить формулировки о коллективной ответственности и получить санкцию от ключевых континентальных конфедераций. Для Инфантино важно не просто объявить о возвращении России — нужно, чтобы этот шаг не расшатал единство футбольного мира. Или, по крайней мере, расшатал не до состояния катастрофы.
Так что, если вы сейчас воодушевленно потираете руки и ждете, что завтра российские клубы получат путевку в Лигу чемпионов, — не стоит летать в облаках. Предстоит долгая дипломатическая партия, где каждый ход просчитывается. Инфантино явно намерен вернуть Россию в обойму: это и политические очки, и финансовые выгоды. Но успокоить УЕФА и примкнувших к ним «принципиальных противников» будет не проще, чем договориться со скептиками, считающими, что футбол без России давно обрел гармонию.
Однако факт остается фактом: лед тронулся. Обсуждаем инсайды, ждем заявлений, поглядываем на заседания IFAB и ловим каждую обмолвку. И пока в европейских кулуарах делают вид, что ничего особенного не происходит, всё громче звучат слова Инфантино о том, что «все страны мира должны играть в футбол».
Накал будет бешеный, и именно это футболу всегда придает особую остроту. Не перепутать бы только дерзость с хамством. Но ведь мы говорим о красивой игре, где скандалы — это перец, а не основной ингредиент. И если Россия действительно близка к большому камбэку, то держитесь крепче: инерция этой волны может многое перевернуть. Футболу явно не повредит новый сюжет, в котором гранды столкнутся с «возвращенным» соперником, а медиапространство зашкалит от эмоций.
Арман Тигранянц