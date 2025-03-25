Возвратно наступательное: реален ли российский камбэк в большой футбол

Ну, это вопрос из разряда «пьет ли бразильская сборная кофе перед матчем?». Конечно, будут. Кое-кто уже приучился к мысли, что российские клубы и сборные существуют в параллельной реальности, а значит можно не тратить нервы и ресурсы на непростые встречи. К тому же, есть политики и функционеры, которые выстроили целую стратегию: «Мы без них проживем еще лучше». Условный польский или шведский футбольный союз не горит желанием делать реверансы. Особенно если учесть, что население ряда стран Европы приветствует отстранение. Так что без скандалов не обойдется, но и от этого иногда выигрывает футбол: рейтинги, хайп, буря постов в соцсетях. В конце концов, спорт любит шумиху.