Кержаков считает нигерийцев самым сильным соперником команды России в период отстранения

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Сборная Нигерии по футболу является самым сильным соперником команды России в условиях отстранения. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок сборной России Александр Кержаков.
Сборная России сыграет с командой Нигерии дома в июне.
«Нигерия — очень сильный соперник. Если они приедут полным составом и будут играть в полную силу, хотя, конечно, я сомневаюсь, потому что это будет летом, после сезона, но по именам за последние годы это самый сильный соперник, — казал Кержаков. — Сербы приезжали перед официальным матчем, поэтому не всех футболистов использовали. Но у Нигерии хорошие имена, надеюсь, что будут Виктор Осимхен и Адемола Лукман, сильные игроки в европейском футболе».
19 марта сборная России обыграла команду Гренады (5:0), во вторник российские футболисты сыграют с замбийцами.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. С того момента сборная России сыграла с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1), Ирака (2:0), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0), Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0), Сирии (4:0).