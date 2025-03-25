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Молодежная сборная России застряла в Колумбии из-за поломки самолета

Baza: молодежка сборной РФ не смогла вылететь из Колумбии из-за поломки самолета.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Футболисты молодежной сборной России (игроки не старше 21 года) не смогли вылететь из Колумбии из-за сломавшегося самолета, сообщает Sport Baza.

Молодежная сборная России провела две товарищеские встречи в Кали (Колумбия). Первый матч со счетом 1:0 выиграли колумбийцы, во втором была зафиксирована ничья — 2:2.

По информации источника, при вылете из Кали в Боготу, когда самолет уже выехал на взлетно-посадочную полосу, командир судна сообщил о неисправности и вернул его на стоянку. Россияне не смогли вылететь в Боготу и пропустили свой рейс в Стамбул. При этом часть игроков и административного состава сборной, которые возвращались в Боготу другим рейсом, смогли вылететь.

Сообщается, что сборная России должна прибыть в столицу Колумбии во вторник вечером по местному времени. В Стамбул они смогут вылететь не раньше среды.