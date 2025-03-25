Молодежная сборная России застряла в Колумбии из-за поломки самолета

По информации источника, при вылете из Кали в Боготу, когда самолет уже выехал на взлетно-посадочную полосу, командир судна сообщил о неисправности и вернул его на стоянку. Россияне не смогли вылететь в Боготу и пропустили свой рейс в Стамбул. При этом часть игроков и административного состава сборной, которые возвращались в Боготу другим рейсом, смогли вылететь.