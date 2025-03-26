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Федерация футбола Бразилии возобновила контакты с Карло Анчелотти — Globo

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии.

Источник: Getty Images

Как сообщает издание Globo, Федерация футбола южноамериканской страны возобновила контакты с итальянским специалистом и предложила ему возглавить национальную команду на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

По данным источника, Карло Анчелотти не стал отказываться от предложения. Сообщается, что итальянский специалист предупредил, что прогресс в переговорах с бразильской федерацией может произойти после клубного чемпионата мира — 2025.

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 года пройдёт в США с 15 июня по 13 июля. Соперниками «Реала» по группе H станут «Аль-Хиляль», «Пачука» и «Ред Булл Зальцбург».