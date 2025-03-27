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Дюков ожидает обсуждение вопроса допуска России в кулуарах конгресса УЕФА

Конгресс УЕФА пройдет 3 апреля в Белграде.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) планирует обсудить с другими федерациями вопрос допуска до международных соревнований сборных России в кулуарах конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС рассказал президент РФС Александр Дюков.

Конгресс УЕФА пройдет 3 апреля в Белграде, в официальной повестке заседания нет вопроса о допуске сборных России.

«В кулуарах конгресса УЕФА будем обсуждать вопрос допуска сборных России. Сомневаюсь, что этот вопрос будет в официальной повестке ближайшего конгресса. Еще есть время определить состав делегации РФС», — сказал Дюков.

На конгрессе пройдут перевыборы в исполком УЕФА. Дюков решил не переизбираться в исполком. Также глава РФС является первым вице-председателем комитета национальных ассоциаций и заместителем председателя комитета по клубным соревнованиям. «Останусь ли работать в комитетах УЕФА после ухода из исполкома? Скорее всего, да», — отметил Дюков.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.