Дюков ожидает обсуждение вопроса допуска России в кулуарах конгресса УЕФА

На конгрессе пройдут перевыборы в исполком УЕФА. Дюков решил не переизбираться в исполком. Также глава РФС является первым вице-председателем комитета национальных ассоциаций и заместителем председателя комитета по клубным соревнованиям. «Останусь ли работать в комитетах УЕФА после ухода из исполкома? Скорее всего, да», — отметил Дюков.