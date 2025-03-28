Футболисты молодежной сборной вернулись в Россию после проблем с самолетом в Колумбии

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Все игроки молодежной сборной России по футболу вернулись в страну после товарищеских матчей в Колумбии. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза.
«Все футболисты молодежной сборной России вернулись в расположение своих клубов и готовятся к матчам Российской премьер-лиги. Из-за ограниченного авиасообщения большая часть игроков прилетела в России 26 марта, еще 5 игроков — вечером 27 марта», — говорится в сообщении.
В понедельник в пресс-службе молодежной сборной России сообщили ТАСС, что вылет команды из Колумбии задерживается. Футболисты не смогли вылететь из Кали в Боготу.
Молодежная сборная России провела два товарищеских матча против команды Колумбии. Первая встреча прошла 21 марта и завершилась поражением российских футболистов (0:1). Во втором матче команды сыграли вничью (2:2).
В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.