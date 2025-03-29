Товарищеские матчи сборной Карпина могут отменить после допуска к турнирам

«Мы всегда можем договориться об отмене или переносе товарищеских матчей. Все наши партнеры, с кем мы договорились, с пониманием к этому отнесутся. Это будут, по сути, форс-мажорные обстоятельства, которые будут учтены. Не думаю, что могут создаться какие-то конфликтные ситуации из-за этого», — приводит слова Дюкова championat.com.