Товарищеские матчи сборной Карпина могут отменить после допуска к турнирам

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков допустил отмену запланированных товарищеских матчей сборной России в случае допуска национальной команды к участию в международных турнирах.
Ранее издание The Independent со ссылкой на источник сообщило, что некоторые чиновники из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступают за скорое возвращение российских сборных и клубов к международным соревнованиям. По информации газеты, в настоящее время перед конгрессом УЕФА, который пройдет 3 апреля в Белграде, предпринимаются шаги по возвращению России, а некоторые футбольные функционеры «хотели бы вернуть россиян уже завтра». Дюков назвал данную информацию небезосновательной.
«Мы всегда можем договориться об отмене или переносе товарищеских матчей. Все наши партнеры, с кем мы договорились, с пониманием к этому отнесутся. Это будут, по сути, форс-мажорные обстоятельства, которые будут учтены. Не думаю, что могут создаться какие-то конфликтные ситуации из-за этого», — приводит слова Дюкова championat.com.
Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.