Вице-президент РФС Соловьев: «Кто вам сказал, что УЕФА и ФИФА что-то запустили?»

— Она много чего пишет. Пока нет фактического обсуждения, внятного и верифицируемого процесса… Я, например, не вижу, чтобы кто-то это обсуждал. Может, они в кулуарах это делают. Но даже если договорятся в кулуарах, нам это ничего не даст. Пока не вынесется на официальный уровень.