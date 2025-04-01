Карпин: в магазине не был не знаю сколько лет, все продукты жена заказывает

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» 25 февраля 2025 года. До этого момента специалист совмещал работу во главе клуба и сборной России. Своё решение Карпин объяснил усталостью и желанием больше времени проводить с семьёй. Позже стало известно, что Валерий Карпин перебрался из Ростова в Москву.