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Карпин: в магазине не был не знаю сколько лет, все продукты жена заказывает

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что продолжительное время не посещает магазины, отвечая на вопрос об изменениях цен.

Источник: Чемпионат.com

— Вещи, которые вас поразили в последнее время? Может, цены в магазине?

— Я в магазине не был не знаю сколько лет. Продукты, вещи — всё доставка, жена заказывает, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» 25 февраля 2025 года. До этого момента специалист совмещал работу во главе клуба и сборной России. Своё решение Карпин объяснил усталостью и желанием больше времени проводить с семьёй. Позже стало известно, что Валерий Карпин перебрался из Ростова в Москву.