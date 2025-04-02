Александр Дюков рассказал, возможно ли побить рекорд Артёма Дзюбы

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 1,8 млн. За свою карьеру 36-летний Дзюба, помимо «Акрона», выступал за такие клубы, как «Локомотив», «Зенит», тульский «Арсенал», «Ростов», «Спартак», «Томь», а также турецкий «Адана Демирспор». Лучшим в РПЛ для него стал сезон-2020/2021 в составе «Зенита», когда он забил 20 мячей.