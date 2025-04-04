Сборная Беларуси узнала соперников на ЧМ по пляжному футболу

Сборная Беларуси выступит в предварительной группе А, где ее соперниками будут команды Сейшельских островов, Японии и Гватемалы. В матче открытия белорусы сыграют с хозяевами турнира.
Составы остальных предварительных групп:
- В — Португалия, Иран, Парагвай, Мавритания.
- С — Таити, Сенегал, Испания, Чили.
- D — Бразилия, Италия, Оман, Сальвадор.
После окончания групповой стадии по две лучшие сборные продолжат борьбу за награды.
Финальная часть 13-го планетарного форума по пляжному футболу под эгидой ФИФА пройдет с 1 по 11 мая на Сейшелах. Сборная Беларуси принимала участие в трех последних мировых чемпионатах: в 2024 году белорусы заняли четвертое место, в 2019-м и 2021-м не смогли пробиться в плей-офф.