Подробности возвращения России в мировой футбол: кто за, кто против из европейских стран

На последнем конгрессе УЕФА, прошедшем несколько дней назад, обсуждался вопрос возвращения российских команд в международные соревнования. Как стало известно Sport24 от нескольких источников, знакомых с ситуацией, дискуссия велась как по поводу участия национальных сборных, так и по клубам. Ниже — самое важное о возможном возвращении России в мировой футбол.
Какие страны поддержали возвращение России
Как сообщил Sport24 источник в одной из европейских федераций, на встрече обсуждалась возможность допуска российских молодежных и основной сборной к официальным турнирам.
«Сборные — особенно молодежные — могут вернуться в ближайшие циклы. Поддержка со стороны Португалии, Испании и Италии была неожиданной. Они считают, что спорт должен быть вне политики», — отметил источник.
В числе стран, выступивших за возвращение сборных России, также были Сербия, Болгария, Казахстан, Беларусь и Греция. Однако ведущие футбольные федерации Северной и Западной Европы заняли выжидательную позицию.
«Например, Франция, Германия, Швеция и Финляндия пока воздержались. Им важно сохранить баланс между спортивным нейтралитетом и внутренним общественным мнением», — уточнил один из источников.
Какие страны выступили против возвращения России
Резко против выступили федерации Англии, Шотландии, Украины, Дании, Румынии, Польши и стран Балтии. Их позиция остается жесткой, и, по словам одного из источников, «маловероятно, что она изменится в ближайшие месяцы» и до прекращения конфликта на Украине.
Когда и на каких условиях российские клубы вернутся в еврокубки
Также обсуждалось возможное возвращение российских клубов в еврокубки — Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций, но без сохранения прежней позиции в рейтинге до отстранения.
«Россия не получит восьмое место в таблице коэффициентов. Это вызвало резкое недовольство Нидерландов, Бельгии и других федераций, чьи клубы претендуют на призовые и квоты в следующем сезоне по итогу своих выступлений», — пояснили источники из европейских сборных, присутствовавшие на конгрессе УЕФА.
По их словам, в УЕФА рассматривают сценарий, при котором российские клубы будут возвращены в рейтинг на позиции от 10 до 14 места.
«Это компромисс: участие в турнирах возможно, но без автоматического восстановления очков. Окончательное решение ожидается в июле-августе — до начала нового сезона в Европе».
Напомним, ранее РФС намеревался получить 8-ю строчку в таблице коэффициентов.
«Это предположение строится на рейтинге, который начисляется за последние пять лет. Так как мы не играем в турнирах, он не растет и мы падаем в клубном рейтинге. В том числе поэтому мы проводим товарищеские игры сборной — чтобы сильно не упасть в рейтинге ФИФА. Мы с УЕФА точно будем обсуждать, чтобы нас вернули на исходный клубный рейтинг, который был до отстранения», — сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов «РБ Спорт».
На данный момент Россия занимает 30-е место в рейтинге УЕФА.
Сыграет ли сборная России на ЧМ-2026 в США
Что касается возможного участия России в чемпионате мира в США, эта тема на конгрессе УЕФА не поднималась, однако, как отмечают источники, вопрос участия в играх под эгидой ФИФА будет обсуждаться отдельно.
«На данном этапе Россия почти наверняка пропустит ЧМ-2026 в США. Но перспективы возвращения в турниры ФИФА остаются на повестке дня ближайшего конгресса организации», — рассказал один из собеседников, знакомый с ситуацией.
Владислав Шапиро