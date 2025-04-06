Подробности возвращения России в мировой футбол: кто за, кто против из европейских стран

«Это предположение строится на рейтинге, который начисляется за последние пять лет. Так как мы не играем в турнирах, он не растет и мы падаем в клубном рейтинге. В том числе поэтому мы проводим товарищеские игры сборной — чтобы сильно не упасть в рейтинге ФИФА. Мы с УЕФА точно будем обсуждать, чтобы нас вернули на исходный клубный рейтинг, который был до отстранения», — сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов «РБ Спорт».