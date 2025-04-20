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Узбекистан дважды забил в меньшинстве и выиграл Кубок Азии по футболу

В Саудовской Аравии завершился финальный матч юношеского Кубка Азии по футболу до 17 лет, где сборная Узбекистана встречалась с хозяевами турнира, передают Vesti.kz.

Источник: Федерация футбола Узбекистана

По ходу соревнований узбеки выиграли групповой этап, где их соперниками были команды из Тайланда, Китая и Саудовской Аравии. Затем в плей-офф они сначала в ¼-й одержали вверх над коллективом из ОАЭ (3:1), а затем полуфинале разгромили КНДР (3:0).

В финале против Саудовской Аравии у сборной Узбекистана были удалены два игрока — это произошло в первом тайме. В итоге весь второй тайм номинальным гостям пришлось играть вдевятером. Однако, несмотря на это, они смогли довести матч до победного конца (2:0).

Таким образом, Узбекистан стал двукратным чемпионом Азии U17.