Анчелотти может стать одним из самых дорогих тренеров сборных, если возглавит Бразилию

Подчёркивается, что больше конкретики по потенциальному назначению Анчелотти может появиться на следующей неделе. Существует вариант, при котором итальянский специалист завершит сезон в «Реале», но уже не будет тренером «сливочных» во время клубного чемпионата мира, стартующего 15 июня.