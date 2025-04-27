Легионер из «Астаны» отказался от сборной Казахстана. Он назвал причину

Изначально вопрос был задан касательно возможного вызова игрока в сборную Северной Македонии, которая 9 июня сыграет с Казахстаном в Астане в рамках отбора на чемпионат мира-2026, однако Алекса неправильно понял вопрос и сразу перешел к слухам про возможный вызов в сборную Казахстана.
— Алекса, не связывался ли кто-нибудь с тобой, чтобы ты был вызван в сборную и сыграл против Казахстана в июне?
— Нет. Я не буду играть за сборную. Я не хочу занимать там чье-то место (местного футболиста).
— Я имею в виду вызов в сборную Северной Македонии.
— Нет-нет. Я не буду играть за сборную этой страны.
— То есть, если будет вариант играть за сборную, то ты выберешь Сербию, а не Северную Македонию?
— Да, Сербию.
Отметим, что Аманович проводит уже шестой сезон в казахстанской премьер-лиге (КПЛ). Это значит, что по закону он может претендовать на получение казахстанского гражданства. На этом фоне некоторые паблики в соцсетях начали фантазировать касательно его будущего в сборной Казахстана.
На всех официальных ресурсах Аманович заявлен как гражданин Северной Македонии, и именно за юношеские и молодежные сборные этой страны он играл в прошлом. Правда, родился он в столице Сербии — Белграде, а до переезда в Казахстан выступал именно за сербские клубы.
В семи матчах этого сезона 28-летний Аманович отметился одной результативной передачей.