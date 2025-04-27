Легионер из «Астаны» отказался от сборной Казахстана. Он назвал причину

На всех официальных ресурсах Аманович заявлен как гражданин Северной Македонии, и именно за юношеские и молодежные сборные этой страны он играл в прошлом. Правда, родился он в столице Сербии — Белграде, а до переезда в Казахстан выступал именно за сербские клубы.