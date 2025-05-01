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Хулен Лопетеги возглавил сборную Катара по футболу

Экс-тренер «Реала» Хулен Лопетеги возглавил сборную Катара по футболу.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Бывший тренер мадридского «Реала», «Севильи» и национальной команды Испании Хулен Лопетеги возглавил сборную Катара, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Катара (QFA).

Контракт с 58-летним испанцем рассчитан до 2027 года. На посту он сменил соотечественника Луиса Гарсию.

Лопетеги будет руководить командой в оставшихся матчах отборочного турнира чемпионата мира. Сборная Катара сохраняет шансы на попадание на мировое первенство только через стыковые матчи.

Предыдущим местом работы Лопетеги был лондонский «Вест Хэм», который он покинул в январе.