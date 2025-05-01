Хулен Лопетеги возглавил сборную Катара по футболу

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Бывший тренер мадридского «Реала», «Севильи» и национальной команды Испании Хулен Лопетеги возглавил сборную Катара, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Катара (QFA).
Контракт с 58-летним испанцем рассчитан до 2027 года. На посту он сменил соотечественника Луиса Гарсию.
Лопетеги будет руководить командой в оставшихся матчах отборочного турнира чемпионата мира. Сборная Катара сохраняет шансы на попадание на мировое первенство только через стыковые матчи.
Предыдущим местом работы Лопетеги был лондонский «Вест Хэм», который он покинул в январе.