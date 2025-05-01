Белорусы победили на старте чемпионата мира по пляжному футболу

Сегодня в своем первом матче предварительной группы А подопечные Николаса Альварадо обыграли хозяев планетарного форума команду Сейшельских островов со счетом 6:3. Поединок с номинальным аутсайдером белорусы начали очень активно, но забить быстрый гол им не удалось. А соперники, отразив стартовый натиск, на 5-й минуте убежали в контратаку и вышли вперед. После этой неудачи белорусская дружина продолжала атаковать, и за минуту до первого перерыва Артемий Дрозд эффектным ударом через себя восстановил паритет. Он же в самом начале второго периода забил второй гол, а Анатолий Рябко увеличил преимущество нашей команды до двух мячей. Хозяева не пали духом и вскоре сумели сравнять счет. И все же на второй перерыв сборная Беларуси ушла лидером — свой третий красивый гол забил Артемий Дрозд. В заключительной трети матча свой первый мяч забил лучший бомбардир прошлого мирового первенства Игорь Бриштель, а последнюю точку поставил Никита Чайковский.