Белорусы победили на старте чемпионата мира по пляжному футболу

Сегодня в своем первом матче предварительной группы А подопечные Николаса Альварадо обыграли хозяев планетарного форума команду Сейшельских островов со счетом 6:3. Поединок с номинальным аутсайдером белорусы начали очень активно, но забить быстрый гол им не удалось. А соперники, отразив стартовый натиск, на 5-й минуте убежали в контратаку и вышли вперед. После этой неудачи белорусская дружина продолжала атаковать, и за минуту до первого перерыва Артемий Дрозд эффектным ударом через себя восстановил паритет. Он же в самом начале второго периода забил второй гол, а Анатолий Рябко увеличил преимущество нашей команды до двух мячей. Хозяева не пали духом и вскоре сумели сравнять счет. И все же на второй перерыв сборная Беларуси ушла лидером — свой третий красивый гол забил Артемий Дрозд. В заключительной трети матча свой первый мяч забил лучший бомбардир прошлого мирового первенства Игорь Бриштель, а последнюю точку поставил Никита Чайковский.
В первом матче группы А сборная Японии обыграла команду Гватемалы со счетом 6:2. Во втором туре 3 мая белорусы будут соперничать со сборной Японии, а 5 мая завершат первый этап игрой с командой Гватемалы.
Также сегодня в первом поединке квартета В бронзовые призеры ЧМ-2024 иранцы лишь с минимальным преимуществом сумели одолеть команду Мавритании — 5:4. Сегодняшний игровой день завершится встречей сборных Португалии и Парагвая.
Завтра встречи первого тура пройдут еще в двух группах:
- С — Испания — Сенегал, Таити — Чили;
- D — Бразилия — Сальвадор, Италия — Оман.
Матчи предварительного этапа мирового первенства завершатся 6 мая, после чего по две лучшие команды продолжат борьбу в четвертьфинале. Встречи ¼ финала состоятся 8 мая, на 10 мая назначены полуфиналы, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзовые награды пройдут 11 мая.