Умер Маноло — легендарный болельщик сборной Испании. Его барабан — символ золотых побед команды

«Я полностью посвятил себя футболу и сборной. Жертвовал семьей и бизнесом. Однажды по пути на матч Испания — Голландия попал в аварию и полторы недели пролежал в больнице. Выйдя оттуда, я отправился не домой, а на игру в Австрию. Когда вернулся, дома уже никого не было. Семье все это надоело, и они уехали навсегда», — рассказывал Маноло в интервью «СЭ».