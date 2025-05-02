Умер Маноло — легендарный болельщик сборной Испании. Его барабан — символ золотых побед команды

Сборная Испании лишилась своего самого известного болельщика — Маноло Касереса. Мужчина скончался в возрасте 76 лет, хотя еще в марте был на матче «красной фурии». Маноло более 40 лет практически не пропускал игр национальной команды и прославился благодаря огромному барабану и забавной шляпе.
Причина смерти
Испанские СМИ сообщают, что Маноло умер в больнице города Вила-Реал из-за проблем с дыханием. По информации El Espanol, причиной кончины стал рак, из-за которого мужчину госпитализировали несколькими днями ранее. Свои соболезнования выразила пресс-служба сборной Испании:
«Ушел из жизни один из наших самых преданных фанатов, который всегда был рядом в радости и горе. Мы знаем, ты и дальше будешь заставлять наши сердца биться чаще. Покойся с миром, Маноло. Наши глубокие соболезнования твоей семье и друзьям».
Символ испанского футбола
Касерес стал известным в 1982 году, когда на домашнем чемпионате мира начал посещать матчи с огромным барабаном и необычной шляпой, став узнаваемым символом поддержки сборной. Ради национальной команды он проехал автостопом по стране в сумме около 15 тысяч километров. Всего Касерес посетил более 400 матчей Испании, побывал на десяти чемпионатах мира и восьми чемпионатах Европы.
Единственным крупным турниром, пропущенным Маноло, стал чемпионат мира 2022 года в Катаре. Болельщик винил в этом Федерацию футбола Испании, которая не смогла обеспечить его поездку из-за отсутствия гостиничной брони. Касерес признавался, что чувствовал себя брошенным, поскольку сам отдавал сборной буквально все. Из-за этого в 1987 году от него ушла жена с четырьмя детьми.
«Я полностью посвятил себя футболу и сборной. Жертвовал семьей и бизнесом. Однажды по пути на матч Испания — Голландия попал в аварию и полторы недели пролежал в больнице. Выйдя оттуда, я отправился не домой, а на игру в Австрию. Когда вернулся, дома уже никого не было. Семье все это надоело, и они уехали навсегда», — рассказывал Маноло в интервью «СЭ».
Последний матч Касерес посетил 23 марта — сборная Испании победила Нидерланды в четвертьфинале Лиги наций по пенальти. Болельщик, как всегда, выделялся на трибунах благодаря барабану и яркой шляпе, ставшими его визитной карточкой.
В том же интервью Маноло говорил, что планирует завершить карьеру болельщика в 77 лет, однако до этого возраста он, к сожалению, не дожил.
Егор Сергеев