С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 мая — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент США Дональд Трамп не видит смысла в санкциях против российских спортсменов, он бизнесмен и хочет поддерживать деловые отношения со странами, заявил РИА Новости боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон. Во вторник, 6 мая, Трамп признался, что не знал о действующем отстранении российской сборной от чемпионатов мира под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). В разговоре с президентом ФИФА Джанни Инфантино он заявил, что участие России в турнире после завершения конфликта на Украине могло бы стать «хорошим стимулом» для урегулирования. «Первое, что я хочу сказать: это абсолютное злодеяние, несправедливость — то, что российскую сборную не допускают на чемпионат мира. Он не просто так называется чемпионатом мира по футболу. Это не должно быть связано с политикой», — отметил Монсон. «Политика не имеет никакого отношения к спорту. На поле соревнуются спортсмены, они не участвуют в военных событиях. И это не имеет ничего общего с политикой. И сами спортсмены — не солдаты. И я надеюсь, что президент Трамп не хочет войны. Я согласен с тем, что он просто бизнесмен и хочет поддерживать деловые отношения со странами, он не видит смысла в конфликтах. Он не видит смысла в санкциях против спортсменов тех стран, которые политически активны», — отметил Монсон. ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО. «Спортивная сцена по своей сути должна оставаться соревнованием спортсменов, а не полем битвы для политических разногласий или проявления военных амбиций. Спорт — это не война и не конфликт на политической арене, а отдельное мероприятие, где спортсмены демонстрируют свои навыки и таланты, а болельщики наслаждаются зрелищем. Поэтому спорт должен быть свободен от политического влияния и сосредоточен исключительно на спортивных достижениях и честной игре», — отметил Монсон.