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Сборная Белоруссии впервые в истории вышла в финал ЧМ по пляжному футболу

В полуфинале белорусы обыграли Сенегал. В решающем матче их соперником будет Португалия или Бразилия.

Источник: beachsoccer.by

Сборная Белоруссии обыграла команду Сенегала со счетом 5:2 в полуфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит на Сейшелах.

В составе победителей голы забили Михаил Августов, Игорь Бриштель (дважды), Олег Гапон и Вадим Бокач. У проигравших отличились Бабакар Фалль и Мамур Диань.

Во втором полуфинале сыграют сборные Португалии и Бразилии (действующие чемпионы мира).

Финал и матч за третье место пройдут 11 мая.

Сборная Белоруссии впервые в своей истории вышла в финал чемпионата мира по пляжному футболу. Ранее команда трижды участвовала в мировых первенствах, дважды не выходила из группы, а на прошлом ЧМ стала четвертой.

Чемпионат мира в 2021 году выиграла сборная России. Сейчас команда отстранена от участия в турнирах ФИФА из-за событий на Украине.