Сборная Белоруссии впервые в истории вышла в финал ЧМ по пляжному футболу

Сборная Белоруссии обыграла команду Сенегала со счетом 5:2 в полуфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит на Сейшелах.
В составе победителей голы забили Михаил Августов, Игорь Бриштель (дважды), Олег Гапон и Вадим Бокач. У проигравших отличились Бабакар Фалль и Мамур Диань.
Во втором полуфинале сыграют сборные Португалии и Бразилии (действующие чемпионы мира).
Финал и матч за третье место пройдут 11 мая.
Сборная Белоруссии впервые в своей истории вышла в финал чемпионата мира по пляжному футболу. Ранее команда трижды участвовала в мировых первенствах, дважды не выходила из группы, а на прошлом ЧМ стала четвертой.
Чемпионат мира в 2021 году выиграла сборная России. Сейчас команда отстранена от участия в турнирах ФИФА из-за событий на Украине.