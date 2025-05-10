Сборная Бразилии вышла в финал ЧМ по пляжному футболу, где встретится с Беларусью

Сборная Бразилии является действующим чемпионом мира по пляжному футболу. Беларусь впервые в истории пробилась в финал ЧМ. Ранее их лучшим результатом на ЧМ было четвёртое место в 2024 году. Тогда в матче за бронзу они уступили представителям Ирана со счётом 1:6. Сенегал и Португалия выступят в матче за третье место.