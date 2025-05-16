Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
21:30
Астон Вилла
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.27
П2
8.25
Футбол. Зарубежный
22:15
Челси
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.23
П2
6.60
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Ростов
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Эспаньол
0
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Хетафе
0
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
17.05
СКА-Хабаровск
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.25
П2
3.05

«Матч ТВ» покажет товарищеские игры сборной России с Нигерией и Беларусью в прямом эфире

Товарищеские матчи национальной команды России со сборными Нигерии и Беларуси в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

Источник: Чемпионат.com

С Нигерией команда Валерия Карпина сыграет 6 июня, с Беларусью — 10 июня.

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи.

Так, в марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.