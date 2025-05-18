Карпин назвал условие, при котором сборная России может сыграть на ЧМ-2026

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Футбол. Премьер-лига
13:30
Крылья Советов
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.02
X
3.80
П2
2.27
Футбол. Зарубежный
14:00
Эвертон
:
Саутгемптон
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.02
П2
7.90
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.47
П2
4.12
Футбол. Первая лига
15:00
Уфа
:
Арсенал
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П1
2.23
X
3.41
П2
3.32
Футбол. Первая лига
16:00
Тюмень
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Урал
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П1
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X
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П2
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Футбол. Зарубежный
16:15
Вест Хэм
:
Ноттингем Форест
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X
3.41
П2
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16:30
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Акрон
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Футбол. Зарубежный
17:00
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Фулхэм
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X
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Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
:
Ипсвич
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X
3.76
П2
2.97
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Сокол
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П1
2.30
X
3.40
П2
3.20
Футбол. Зарубежный
18:30
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:
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3.66
Футбол. Премьер-лига
19:00
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Футбол. Зарубежный
20:00
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Футбол. Зарубежный
20:00
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20:00
Сельта
:
Райо Вальекано
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Мальорка
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Футбол. Зарубежный
20:00
Реал Сосьедад
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П1
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X
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Футбол. Зарубежный
20:00
Севилья
:
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X
3.88
П2
2.10
Футбол. Зарубежный
20:00
Валенсия
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Атлетик
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3.09
П2
3.50
Футбол. Зарубежный
20:00
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3.88
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Футбол. Зарубежный
20:00
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Футбол. Зарубежный
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Монако
0
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X
П2
Футбол. Зарубежный
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Лилль
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Реймс
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
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Лион
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завершен
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Ренн
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П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Нант
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Монпелье
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
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Ницца
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Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
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Осер
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
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Тулуза
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Аталанта
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П1
X
П2

Карпин назвал условие, при котором сборная России может сыграть на ЧМ-2026

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о том, при каком возможном условии российскую национальную команду допустят до участия на чемпионате мира в 2026 году, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Источник: Чемпионат.com

— Слышал, что нам должны были дать какую-то квоту на ЧМ-2026. Или это какие-то слухи?

— Квоту? Я в первый раз слышу. Нам квоту как раз закрыли (смеётся). Нам кто-то говорил, если нам дадут уайлд-кард, Трамп только может сказать: «Сам лично приглашаю Россию в Америку, мы — друзья». Только так, — сказал Карпин в шоу «Кстати», которое выходит в VK.

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи.