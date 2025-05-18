Карпин назвал условие, при котором сборная России может сыграть на ЧМ-2026

— Квоту? Я в первый раз слышу. Нам квоту как раз закрыли (смеётся). Нам кто-то говорил, если нам дадут уайлд-кард, Трамп только может сказать: «Сам лично приглашаю Россию в Америку, мы — друзья». Только так, — сказал Карпин в шоу «Кстати», которое выходит в VK.